GCAP ฟื้นคุณภาพพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ NPL ลดเหลือ 3.68%

"จี แคปปิตอล"เดินหน้าบริหารและยกระดับคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ ลดลงเหลือ 3.68% จาก 7% ณ สิ้นปี 2568 ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น มากกว่าเท่าตัว พร้อมเร่งเครื่องธุรกิจครึ่งปีหลัง มุ่งขยายสินเชื่อคุณภาพ เพิ่มความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว และต่อยอด ธุรกิจใหม่ เพื่อวางฐานการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 10.86 ล้านบาท จากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ของกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อ ต้นทุน รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึง การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพื่อรองรับ ความเสี่ยงของลูกหนี้เงินกู้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เร่งบริหารจัดการลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย โดยในช่วงไตรมาส 2/2569 มีการตัดหนี้สูญจากลูกหนี้เช่าซื้อจำนวน 7.92 ล้านบาท จากผลที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งได้บันทึกอยู่ในรายการ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ขณะที่คุณภาพพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโดยรวมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อเช่าซื้อ (NPL) ณ 30 มิถุนายน 2569 ลดลงเหลือ 3.68% จาก 7% ณ สิ้นปี 2568 สะท้อนถึงความคืบหน้าในการบริหารจัดการลูกหนี้และยกระดับคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
ด้านการขยายธุรกิจหลักในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มียอดปล่อยสินเชื่อรวม 88.40 ล้านบาท สะท้อนการขยายตัวของยอดปล่อยสินเชื่อ และการขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ครอบคลุมความต้องการ ของลูกค้ามากขึ้น ทั้งในกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ การขยายสินเชื่อควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแรง และสนับสนุนการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะเร่งผลักดันยอดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2569 โดยมุ่งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า และโอกาส ทางธุรกิจในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจหลัก ควบคู่กับการรักษามาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อและบริหารคุณภาพพอร์ตอย่างรอบคอบ
นอกเหนือจากการขยายธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังต่อยอดโอกาสการเติบโตในกลุ่ม Green Mobility โดยเริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมองหา โอกาสขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพในระยะถัดไป สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุน Green Finance ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม Agri Supply Chain, Passenger Drone และ Drone Show เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ของแหล่งรายได้ และต่อยอดสู่โอกาสการเติบโตใหม่ในอนาคต
สำหรับโครงการ Koh Tao Lifestyle Complex บริษัทฯ อยู่ระหว่างเดินหน้าร่วมกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาโครงการและพิจารณาโอกาสในการลงทุน โดยมองว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจสู่ภาคการ ท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต
“ครึ่งปีหลัง GCAP จะเร่งผลักดันยอดปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินเชื่ออย่างรอบคอบ พร้อมขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ และวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” นายอนุวัตร กล่าว