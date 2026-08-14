ETLโชว์งบครึ่งปีแรกรายได้โต 27% เดินหน้าฟื้นกำไร

"ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ " เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกรายได้จากการให้บริการ 1,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 227.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27% โดยงบด้าน QoQ บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3 เท่า ด้านจากปริมาณเที่ยววิ่งที่ขยายตัวต่อเนื่อง รับแรงหนุนจากการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, Data Center และการย้ายฐานผลิตในอาเซียน เร่งฟื้นกำไรขั้นต้น เดินหน้าบริหารต้นทุน ควบคู่ขยายเครือข่ายเส้นทาง-บริการขนส่งหลายรูปแบบ ยกระดับมาตรฐาน ESG รองรับการเติบโตระยะยาว
นายธเนศ เมฆินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีรายได้จากการให้บริการ 1,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 855.6 ล้านบาท จำนวน 227.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27% และ ขาดทุนสุทธิ 33.6 ล้านบาท
ด้านผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 2/2569 โดยมีรายได้จากการให้บริการ 565.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 542.9 ล้านบาท จำนวน 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3 เท่า QoQ และขาดทุนสุทธิ 16.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1/2569 โดยมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 47.3 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 9%
สำหรับผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากจำนวนเที่ยวรถบริการที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก 11% โดยมีปัจจัยหนุนจากการนำเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การเติบโตของธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นช่วงไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อน จำนวน 17.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 210% ขณะที่ปัจจัยด้านด้านราคาน้ำมันและการเดินรถเที่ยวเปล่ายังคงส่งผลต่อราคาต้นทุนบริการ โดยบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์และอยู่ระหว่างการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
“ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสะท้อนให้เห็นว่า ETL ยังมีศักยภาพในการขยายปริมาณงานและสร้างการเติบโตของรายได้ โดยสามารถบริหารค่าใช้จ่ายต้นทุนการขนส่ง, ตันทุนทางการเงิน และ ขยายเครือข่ายเส้นทางและบริการขนส่งหลายรูปแบบได้ตามแผน แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เสมอ เพื่อสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายการขนส่งและพัฒนาศักยภาพองค์กรภายใต้หลัก ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” นายธเนศ กล่าว