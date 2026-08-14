WP ครึ่งแรกปี 69 รายได้แตะ 8.3 พันล้านบาท

"ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ " โชว์ผลงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 กวาดรายได้ 8,325.76 ล้านบาท มีกำไรสุทธิแตะ 84.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.32% สะท้อนความสำเร็จจากการบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ฟากซีอีโอ"ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" ระบุ มั่นใจครึ่งปีหลังผลงานเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าขยายธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป หนุนผลงานปีนี้เติบโตตามเป้า
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 8,325.76 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 84.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.31 ล้านบาท หรือ 20.32% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 70.42 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 360,762 ตัน ซึ่งเป็นยอดขายจากในประเทศทั้งหมด
ขณะที่ไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีได้รวมอยู่ที่ 4,057.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท หรือ 27.13% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 31.72 ล้านบาท
ปัจจัยที่ผลักดันให้รายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบความสำเร็จในการบริหารกลุ่มลูกค้าและการจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดการแข่งขันด้านราคา และสามารถสร้างผลกำไรที่ดี สนับสนุนให้มีความได้เปรียบในการรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อยู่ที่ 20%
อีกทั้ง ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) มูลค่ารวม 19.89 ล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วกว่า 33 โครงการ จำนวน 12.74 เมกะวัตต์ ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำ หนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในอนาคต โดยในปี 2569 ตั้งเป้าหมายยอดการเติบโตไว้ไม่ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์
"ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ทั้งในภาคปิโตรเคมี ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ประกอบกับการปรับนโยบายลดการแข่งขันด้านราคาและบริหารกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถสร้างการเติบโตและผลกำไรที่มั่นคง ทำให้มั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2569 ของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” นางสาวชมกมล กล่าว
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปซึ่งจะสนับสนุนภาพรวมผลการดำเนินงานปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดำเนินการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น 2.94% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นวงเงินซื้อคืนสูงสุดไม่เกิน 63 ล้านบาท โดยจะเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯและมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2569 เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและนักลงทุน ต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคต
ปัจจุบัน WP ยังคงมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการขับเคลื่อนแนวทาง ESG อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CFO) ปีฐาน 2568 และผ่านการทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 14064-1 รวมถึงอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแผน Decarbonization Roadmap
อีกทั้ง เดินหน้าโครงการ WP ESG Connect เพื่อสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมด้าน ESG แก่พนักงาน และปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ควบคู่การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน