KISSครึ่งปีแรกรายได้-กำไรโตต่อเนื่อง 32%

โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เผยผลงานครึ่งปีแรกทำรายได้ 630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งและการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น ควบคู่กับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
นายคอร์ราโด จาควินโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS เปิดเผยว่า “เรามีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก และยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีทั้งรายได้และกำไรเติบโตในระดับเลขสองหลัก แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีความท้าทาย ผลการดำเนินงานที่ดีได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของยอดขายออกสู่ผู้บริโภค (Sell-out) ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์หลัก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทางสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความคืบหน้าที่น่าพอใจจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคต”
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 อยู่ที่ 630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 78 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งและการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น การเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง ควบคู่กับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
สำหรับไตรมาส 2 แบรนด์ Rojukiss มีรายได้เติบโต 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับแรงสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์หลักและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ Serum Treatment Pads และ 10X Treatment Masks ขณะที่ช่องทางอีคอมเมิร์ซเติบโต 347% และช่องทางโมเดิร์นเทรดเติบโต 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 35.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 108% ของกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2569 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2569
Rojukiss ยังสามารถตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาดผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 17.9% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 จาก 17.0% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค นอกจากนี้ โรจูคิสยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด (Most Chosen Brand) ในหมวดผลิตภัณฑ์มาสก์หน้า จากการวัด Consumer Reach Points ของ Brand Footprint สำหรับช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึง 5 ตุลาคม 2569 โดยจัดเก็บข้อมูลโดยบริษัท นูเมอเรเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การขยายธุรกิจในต่างประเทศยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ 12 ตลาด ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่า 10 ตลาดภายในสิ้นปีได้แล้ว และยังคงเดินหน้าขยายการดำเนินงานในต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรผู้จัดจำหน่าย โดยมีเป้าหมายที่สูงขึ้นในการขยายสู่ 15 ตลาดภายในสิ้นปี 2569
ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโต KISS ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 18 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ติดอันดับ Forbes Asia’s Best Under A Billion 2026 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 200 บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หลัก การเร่งพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการลงทุนด้านการตลาดและการขายอย่างมีกลยุทธ์