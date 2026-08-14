INSETกำไรพุ่ง 652% รับเมกะเทรนด์ AI- ปัน5 สต.

"อินฟราเซท " กวาดกำไร 63.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 652.33% จากงวดเดียวกันปีก่อน สะท้อนธุรกิจ Data Center – Cloud เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดรับทรัพย์วันที่ 9 ก.ย. 2569 นี้ ฟากเอ็มดี "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" ระบุ แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เดินหน้าทยอยส่งมอบงานต่อเนื่อง พร้อมเข้าประมูลงานใหม่อีกกว่า 5,000 ล้านบาท ดันผลงานปี 2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิ 63.66 ล้านบาทบาท เพิ่มขึ้น 55.19 ล้านบาท หรือ 652.33 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 8.46ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 722.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495.01 ล้านบาท หรือ 217.58 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 227.51 ล้านบาท
ขณะที่ ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 105.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.30 ล้านบาท หรือ 456.04 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 18.92 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,376.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 851.66 ล้านบาท หรือ 162.16 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 525.20 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากรายได้หลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง Data Center 2.รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ และ 3.รายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง ตามลำดับ
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 40.12 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 26 ส.ค. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 ก.ย. 2569
สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง งาน Data Center ยังเติบโตรับเมกะเทรนด์ที่กำลังผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ AI ของภูมิภาค และบริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ 9 โครงการ โดยเป็นงาน Data Center 6 โครงการ, งาน Telecom 1 โครงการ และ MA อีก 1 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 5,800 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ 1-2 ปี สนับสนุนผลการดำเนินงานปี 2569 เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่
ปัจจุบัน INSET ขยายโอกาสการรับงานเพิ่มขึ้น โดยวางเป้าหมายขยายทีมผู้ดูแลโครงการจากเดิม 6 ทีม เป็น 8 ทีม และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพนักงานให้ถึง 500 คน โดยมีการสร้างระบบ Training Center ของตัวเองไว้รองรับและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม รวมถึงยังจับมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตรด้าน Data Center เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นวิศวกรด้าน Data Center และสามารถเริ่มงานกับบริษัทฯ ได้ทันทีภายใน 2-4 สัปดาห์ แก้ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรเฉพาะทางด้าน Data Center ได้เป็นอย่างดี
“บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ Pre-fabrication ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลสู่ยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการประกอบชิ้นส่วนโมดูลาร์ล่วงหน้าจากโรงงานมาตรฐานทั้งในชลบุรี และระยอง กลยุทธ์นี้ไม่เพียงช่วยควบคุมต้นทุนบริหารทรัพยากรบุคคล และลดขยะหน้างานได้อย่างแม่นยำ ยังช่วยปลดล็อกขีดจำกัดด้านพื้นที่ เพื่อรองรับโครงการระดับ Hyperscale ในอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมผ่านการทดสอบระบบ (FAT) อย่างละเอียดก่อนส่งมอบ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็วแบบ Plug & Play เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นายศักดิ์บวร กล่าว