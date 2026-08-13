PISครึ่งแรกปี69 กำไรโต –ตุนBacklogทะลุ 6 พันล.

"โปร อินไซด์ " เปิดผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 69 กวาดกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท รายได้รวมแตะ 1,531 ล้านบาท จากการส่งมอบงานโครงการต่อเนื่อง พร้อมควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟากซีอีโอเผยนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส เดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อยอด Backlog ที่มีกว่า 6,096 ล้านบาท ทยอยรับรู้ 3-4 ปีข้างหน้า มั่นใจผลักดันรายได้ปีนี้เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 10-15%
นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2569 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 152 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรือ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,439 ล้านบาท
สำหรับงวดไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือ 8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 797 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่จากทางภาครัฐและวิสาหกิจ โดยเฉพาะงานด้านการรับวางระบบแบบครบวงจร (SI : System Integration) ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญสูง และสามารถส่งมอบงานได้ตามแผน รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ครึ่งปีแรกถือว่าเติบโตตามที่ตั้งเป้าไว้ และเชื่อว่าทั้งปีจะยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลกและต้นทุนฮาร์ดแวร์ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการส่งมอบงานตามกำหนด” นางสาวเบญญาภา กล่าว
สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านระบบดิจิทัล โดยเฉพาะแผนงานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) การผลักดันนโยบายการใช้งานระบบคลาวด์เป็นอันดับแรก (Cloud First) การลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security) และรัฐบาลเตรียมผลักดันงบประมาณจากมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grids ที่มุ่งเน้นระบบ Smart Meter สายส่งอัจฉริยะ และสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ในการร่วมเข้าประมูลงานโครงการในช่วงที่เหลือของปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานโครงการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการประมูลอีกหลายโครงการ ขณะเดียวกัน ได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 6,096 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า และมั่นใจว่าในปีนี้บริษัทฯ จะมีรายได้รวมเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง