TPLASไตรมาส 2 กำไรโตพุ่ง 650%

"ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) " โชว์ผลงานไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 4.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 650.19% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน และรายได้จากการขายรวม 131.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.20% รับผลดีจากราคาขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น ฟากซีอีโอ “อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์” ระบุ แนวโน้มครึ่งปีหลังดีต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หนุนผลงานปีนี้เติบโต 10% ตามแผน
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (TPLAS) บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้ตราสินค้า "หมากรุก" ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตราสินค้า "Vow wrap" และกล่องกระดาษบรรจุอาหาร "BEATBOX" เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิ 4.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 650.19% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 0.58 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 131.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.20% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 109.80 ล้านบาท
ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 14.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.35 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 260.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 226.35 ล้านบาท
“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/69 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ในระดับที่ดี โดยสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม” นายอภิรัตน์กล่าว
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล แม้จะมีความท้าทายจากความผันผวนของราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจโลก แต่มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าใหม่ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน จากการปรับปรุงโครงสร้างภายในและกระบวนการผลิต อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้า อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่ม HORECA (Hotel, Restaurant and Catering) และ Food Service เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ผลักดันรายได้รวมปีนี้โต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้