ACPGเปิดตัว Alpha Fin รุกตลาดขายฝากอสังหาฯ ครบวงจร

"อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป " เปิดตัว "Alpha Fin" ธุรกิจให้บริการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการทางการเงินทางเลือกที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ รองรับตลาดขายฝากขยายตัวต่อเนื่อง
นายวีร์ จารุนันท์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG เผยว่า ACPG ประกาศขยายธุรกิจครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว "Alpha Fin" ธุรกิจให้บริการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญเดิมของกลุ่มบริษัทที่สั่งสมมายาวนาน มีความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอน สู่การให้บริการทางการเงินทางเลือกที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเท
" การเปิดตัว Alpha Fin เกิดจากการมองเห็นโอกาสในการนำจุดแข็งของ อัลฟา แคปปิตอล ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มาต่อยอดเป็นบริการทางการเงินทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงที่การเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ธุรกิจขายฝากกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเติบโตกว่า 20 % ซึ่งตลาดขายฝากและจำนองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี สอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่องของเจ้าของทรัพย์สินและนักลงทุนที่มองหาทางเลือกทางการเงินนอกเหนือจากระบบธนาคาร Alpha Fin พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในตลาดนี้"
สำหรับ บริการขายฝากของ Alpha Fin มีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่ต้องขายทรัพย์สินทิ้งอย่างถาวร ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และรวดเร็ว อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และการตรวจสอบสิทธิทางกฎหมายอย่างรอบด้าน ทำให้ลูกค้าได้รับวงเงินที่เหมาะสมกับมูลค่าทรัพย์สินจริง พร้อมเงื่อนไขการไถ่ถอนที่ยืดหยุ่นและชัดเจน เหมาะสำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเร่งด่วน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอการขาย รวมถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมได้ โดยจุดแข็งสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ขายฝากคือการเป็นบริษัทในเครือ ACPG ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเงินและบริหารสินทรัพย์มาอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 20 ปี มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรในวงกว้าง
ทั้งนี้ เป้าหมายของอัลฟา แคปปิตอล ในการพัฒนา Alpha Fin ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นผู้ให้บริการขายฝากรายหนึ่งในตลาด แต่คือการสร้าง Alpha Fin ให้เป็นแพลตฟอร์มขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงเจ้าของทรัพย์สินกับแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยอาศัยจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้ให้บริการขายฝากทั่วไปในตลาด ได้แก่มาตรฐานประเมินมูลค่าทรัพย์สินและตรวจสอบสิทธิทางกฎหมายในระดับเดียวกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ต่อยอดจากประสบการณ์บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL/NPA) ของ ACPG กว่า 20 ปี
กระบวนการทำงานที่เป็นระบบและใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่มักพบในผู้ให้บริการขายฝากรายย่อยทั่วไปเครือข่ายแหล่งเงินทุนและพันธมิตรที่หลากหลาย ช่วยจับคู่เจ้าของทรัพย์สินกับแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วฐานลูกค้าและพันธมิตรเดิมจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ ACPG ที่ต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจให้ Alpha Fin เติบโตได้อย่างมั่นคง
สำหรับ การดำเนินธุรกิจของ Alpha Fin อาศัยจุดแข็งสำคัญของ ACPG ที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งด้านการการคัดเลือกทรัพย์และประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสิทธิและกระบวนการทางกฎหมาย ตลอดจนเครือข่ายลูกค้าและพันธมิตรในตลาด NPL/NPA ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบริหารความเสี่ยงได้อย่างรอบด้าน
ดังนั้น การเปิดตัว Alpha Fin ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ ACPG ในการสร้างแพลตฟอร์มด้านสินทรัพย์และสภาพคล่องที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (AMC) ไปจนถึงการให้ทางเลือกทางการเงินแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะลูกค้าฐานเดิมของบริษัท ซึ่งมีศักยภาพในการต่อยอดเป็นแหล่งโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในการสร้างการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเดิม