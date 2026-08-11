ทองปรับขึ้นแรง 1,250 บาท รูปพรรณใกล้แตะ 70,000 แล้ว

ราคาทองวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดโลกที่ทะยานแตะ 4,400 ดอลลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศพุ่งขึ้นแรง ขณะที่ราคาขายทองรูปพรรณใกล้แตะ70,000 บาทแล้ว โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือ ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่จะประกาศคืนนี้ โดยตลาดคาดเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.4% และ Core CPI ที่ 2.5% หากตัวเลขออกมาตามคาด มีโอกาสช่วยให้ทองคำเดินหน้าต่อ แต่หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาเพิ่มน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยและกดดันทองคำในระยะสั้น
สมาคมค้าทองคำ รายงานว่า "ราคาทองวันนี้ 11 สิงหาคม 2569 " เวลา 09:03 น. ราคาทองครั้งที่ 1 เพิ่มขึ้น 1,250 บาท ทองคำแท่งบาทละ 69,100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 69,900 บาท
*ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. 69 ราคาทองคำแท่ง และราคาทองรูปพรรณ
- ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 68,900.00 บาท ขายออกบาทละ 69,100.00 บาท
- ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 67,522.64 บาท ขายออกบาท 69,900.00 บาท
ราคาทองวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดโลกที่ทะยานแตะ 4,400 ดอลลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลต่อราคาทองคำในประเทศพุ่งขึ้นแรง ขณะที่ราคาขายทองรูปพรรณใกล้แตะ70,000 บาทแล้ว
นักวิเคราะห์ InterGOLD ระบุว่า ราคาทองคำยังรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง หลังดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวหลุดระดับ 100 จุด มาอยู่ที่ 99.53 ขณะที่ Bond Yield 10 ปีลดลงสู่ 4.651% และตลาดลดน้ำหนักโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเหลือราว 44% ปัจจัยดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันต่อทองคำ ประกอบกับกระแสเงินลงทุนในกองทุน ETF ทองคำทั่วโลกกลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม สะท้อนความต้องการถือทองที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำยังมีแรงหนุน แม้ตลาดจะต้องระวังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed สายเข้มงวดที่ยังสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
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อีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้นกว่า 5% หลังความหวังเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและอุปทานพลังงานที่ยังตึงตัว ทำให้ตลาดกลับมากังวลแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือ ตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่จะประกาศคืนนี้ โดยตลาดคาดเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.4% และ Core CPI ที่ 2.5% หากตัวเลขออกมาตามคาด มีโอกาสช่วยให้ทองคำเดินหน้าต่อ แต่หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาเพิ่มน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยและกดดันทองคำในระยะสั้น
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ด้านเทคนิค ราคาทองคำยังอยู่ในโครงสร้าง Uptrend โดยมีโซน $4,300 เป็นแนวรับสำคัญที่เปลี่ยนสถานะจากแนวต้านเดิมมาเป็นฐานรับใหม่ กลยุทธ์จึงเน้น รอย่อซื้อ ไม่ไล่ราคา โดยจับตาแนวรับ $4,360 หรือประมาณ 68,500 บาท หากยังยืนได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน $4,470 หรือประมาณ 69,600 บาท แต่หากหลุด $4,300 อย่างมีนัยสำคัญ ควรระวังการพักฐานลงสู่โซน $4,150 ดังนั้นคืนนี้ควรติดตาม CPI อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเป็นตัวเร่งให้ทองคำเลือกทิศทางรอบใหม่