FLE ปิดท้ายโรดโชว์ กทม.นักลงทุนตอบรับดี

" ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง" ปิดฉากการเดินสายให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (Roadshow) ในกรุงเทพฯ หลังประสบความสำเร็จจากการนำเสนอข้อมูลใน 3 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างอบอุ่น สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ชูจุดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 20 ปี
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE เปิดเผยว่า FLE ประสบความสำเร็จในการเดินสายนำเสนอข้อมูล (Roadshow) ให้แก่นักลงทุนในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น และปิดท้ายในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569
บรรยากาศการจัด Roadshow ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นักลงทุนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลในหลากหลายประเด็น ทั้งภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบน้ำ ความต้องการใช้งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขยายธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนแผนการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในตัวธุรกิจของ FLE ได้เป็นอย่างดี
สำหรับหุ้น IPO ที่เสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2569 ในหมวดธุรกิจ (Sector) สินค้าอุตสาหกรรม
นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE กล่าวว่า การจัด Roadshow ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ FLE ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุนโดยตรง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีการสอบถามข้อมูลในเชิงลึก สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจต่อธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการเติบโตในอนาคต
FLE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ วาล์ว ท่อ สะพานเบลีย์ เรือขุด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนการซ่อมบำรุง โดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ได้แก่ เครื่องสูบน้ำและวาล์วภายใต้
แบรนด์ “HYLIC” และท่อสายส่งน้ำภายใต้แบรนด์ “ANACONDA” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าและรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย
“การเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นก้าวสำคัญของ FLE ในการยกระดับศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขยายธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเราจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่า 20 ปี มาต่อยอดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นายภาณุ กล่าว
นายสนธิญา หนูจีนเส้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 288.47 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ นอกจากนี้ FLE ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม โดยนำระบบ Smart Water Management หรือ SWM ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการปั๊มน้ำอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยติดตามและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงการวางแผนบำรุงรักษาได้แบบ Real-time ผ่านเทคโนโลยี Cloud IoT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน นวัตกรรมยังถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ FLE โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกแบบทุ่นลอยเพื่อการระบายน้ำ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ทีมวิจัยและพัฒนาของ FLE ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต
ด้านนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ Lead Underwriter กล่าวเสริมว่า การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ทำให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจของ FLE มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงความสามารถในการให้บริการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ไปจนถึงงานติดตั้งและบำรุงรักษา
ขณะเดียวกัน การเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ FLE และสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.การลงทุนในเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับธุรกิจให้เช่าเครื่องสูบน้ำและธุรกิจบริการด้านน้ำ 2.การขยายกำลังการผลิตของโรงงาน 3.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ