SMARTเผย EEC โรงงาน – Data Centerบูมดันรายได้Q2/69 พุ่ง101.94 ล.กำไรสุทธิโต 124%

SMART เผยผลประกอบการไตรมาส 2/69 รายได้รวม 101.94 ลบ. กำไรสุทธิ 4.42 ลบ. เติบโต 124% โชว์ฐานะการเงินแข็งแกร่ง D/E ต่ำ 0.17 เท่า รับอานิสงส์การเร่งลงทุนภาคเอกชนใน EEC กลุ่มโรงงาน คลังสินค้า Data Center และงานก่อสร้างภาครัฐ จ่อรับรู้รายได้ครึ่งปีหลัง ชูกลยุทธ์เชิงรุกคุมต้นทุนพลังงาน-วัตถุดิบ ดันสินค้ามูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG เพื่อการเติบโตยั่งยืน
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 101.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 93.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.16% และมีกำไรสุทธิ 4.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 1.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 124% ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2569 บริษัทมีรายได้รวม 193.37 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลประกอบการเติบโตเล็กน้อยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคก่อสร้าง การลงทุนภาคเอกชน-รัฐ การเร่งลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ Data Center ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างผนัง และวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานปรับตัวสูงขึ้นตาม
ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนงานโครงการภาคเอกชนประมาณ 80% และโครงการภาครัฐประมาณ 20% โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปีนี้
อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดที่อยู่อาศัยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และมีการแข่งขันสูง แต่บริษัทยังสามารถรักษาผลประกอบการและฐานะทางการเงินได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.17 เท่า สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
“บริษัทมุ่งเน้นบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนเชิงรุก ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมการใช้พลังงานและวัตถุดิบ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value-added) การบริหารจัดซื้ออย่างเข้มงวด และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน" นายรังสี กล่าว