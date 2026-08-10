PropertyGuru Group ชวนผู้บริโภคโหวต “People’s Choice Awards”สุดยอดบริษัทอสังหาฯ

PropertyGuru Group แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านอสังหาฯ เชิญชวนผู้บริโภคในประเทศไทยร่วมโหวต People's Choice Awards เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ และเอเจนซี่ อสังหาฯ ที่ชื่นชอบแห่งปี 2026 โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้-16 สิงหาคม 2569 ได้ที่ PeoplesChoiceAwards.asia
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PropertyGuru Group แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ เตรียมจัดงาน People's Choice Awards ปีที่ 3 ในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ซึ่งเปิดโอกาส ให้ผู้บริโภคและนักลงทุนมีส่วนร่วมโหวต สุดยอดบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่ชื่นชอบแห่งปี พร้อมกันนี้ ยังถือเป็นปีแรก ที่มีการเพิ่มรางวัล People's Choice Awards ในงาน DDproperty Agent Awards 2026 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค ได้ร่วมโหวตบริษัทเอเจนซี่อสังหาฯ ที่ชื่นชอบแห่งปี
นายจูลส์ เคย์ กรรมการผู้จัดการ พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ กล่าวว่า ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงมาตรฐานและความเป็นเลิศของบริษัทในแวดวงอสังหาฯ จึงเป็นเหตุผลที่เรา นำรางวัล People's Choice Awards กลับมาอีกครั้งในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 21
“เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้บริโภค เพราะเป็นหัวใจสำคัญของรางวัลนี้ เมื่อผสานการตัดสิน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ากับเสียงสะท้อนที่แท้จริงของผู้ที่กำลังมองหาอสังหาฯ จึงทำให้รางวัลมีผลลัพธ์ ที่ทรงคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น นั่นคือการเฟ้นหาดีเวลลอปเปอร์และเอเจนซี่อสังหาฯ ที่ได้รับความไว้วางใจ ไม่เพียงจากคณะกรรมการของเรา แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคและชุมชนที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นด้วย ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงคะแนนเสียง เพื่อร่วมยกย่องให้ผู้ที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ แห่งความเป็นเลิศให้กับวงการอสังหาฯ ไทย”
กำหนดการต่างๆ ของการตัดสินรางวัลในปี 2569 มีดังนี้
•3-16 สิงหาคม 2569 - ช่วงเวลาการโหวตสำหรับรางวัล People’s Choice Awards
•18 กันยายน 2569 - งานกาล่าดินเนอร์และการมอบรางวัล จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
•27 พฤศจิกายน 2569 - งานมอบรางวัล DDproperty Agent Awards จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
•11 ธันวาคม 2569 - งานกาล่าดินเนอร์และการมอบรางวัล Grand Final ภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ และบริษัทเอเจนซี่อสังหาฯ ที่ได้รับคะแนนโหวตที่ถูกต้องสูงสุด จะได้รับการประกาศ เป็นผู้ชนะในงานมอบรางวัลในเดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายน ซึ่งผู้ร่วมโหวตมีโอกาสลุ้นรับรางวัลพิเศษจากการ จับรางวัลอีกด้วย โดยการโหวตเปิดให้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย HLB ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้รับผิดชอบการตรวจสอบผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ
รางวัล People's Choice Awards ช่วยเพิ่มมิติของการตัดสินที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคให้กับงาน PropertyGuru Thailand Property Awards โดยผู้บริโภคสามารถร่วมลงคะแนนให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากรายชื่อผู้เข้ารอบในปีนี้เพื่อแสดงการ สนับสนุนบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และกลายเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้ออย่างแท้จริง
นอกจากเวที PropertyGuru Thailand Property Awards แล้ว ปี 2569 ยังถือเป็นครั้งแรกที่ DDproperty Agent Awards เพิ่มรางวัล People’s Choice Awards เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบริษัทเอเจนซี่อสังหาฯ ที่ชื่นชอบโดยตรง โดยรางวัล DDproperty Agent Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ที่มีผลงานโดดเด่น ในการเชื่อมโยง ผู้ที่กำลังมองหาอสังหาฯ กับผู้ขาย ผู้ให้เช่า และผู้พัฒนาโครงการคุณภาพทั่วประเทศ โดย PropertyGuru ในฐานะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านอสังหาฯ ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบริษัท เอเจนซี่ และเอเจนต์อสังหาฯ ที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดดิจิทัล พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมผ่านประกาศอสังหาฯ ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับรางวัล People's Choice Awards เปิดตัวครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ก่อนจะขยายการจัดงานไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยและเวียดนาม งาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 21 จัดขึ้นโดย PropertyGuru Group โดยได้รับการสนับสนุนจาก DDproperty ในฐานะพันธมิตรพอร์ทัลอย่างเป็นทางการ; พันธมิตรสื่อ ได้แก่ Hot Magazine, Luxury Society of Asia, REm Thailand, TerraBKK, Think of Living และ Top 10 of Thailand; นิตยสารอย่างเป็นทางการ Property Report by PropertyGuru; พันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ Infinity Communications; และ HLB ในฐานะผู้ดูแลกระบวนการตัดสินอย่างเป็นทางการ