ICS ผนึก SIRIRAJ H SOLUTIONS ต่อยอดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตอกย้ำ "Happy – Healthy - Holistic"

ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตอกย้ำบทบาท Lifestyle Destination ฉลองความสำเร็จผู้ใช้บริการ SIRIRAJ H SOLUTIONS กว่า 600,000 ราย สานต่อความร่วมมือกับ SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต พร้อมก้าวสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด 3H : Happy • Healthy • Holistic มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม ผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์และการบริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ สะท้อนแนวโน้มที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการวางแผนสุขภาพระยะยาวมากขึ้น
นายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SIRIRAJ H SOLUTIONS ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 5 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง ICS และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น และมองสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต
“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเป็นเลิศด้านการแพทย์เข้ากับแนวคิดการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ทำให้บริการสุขภาพคุณภาพสูงเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับบทบาทของ ICS ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ผู้คนในหลากหลายมิติ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี”
นายไพรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ 4 ICS จะเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมผลักดันให้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน
ศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า SIRIRAJ H SOLUTIONS ดำเนินงานมาครบ 3 ปีแล้ว นับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จในการให้บริการทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขยายการบริการนอกโรงพยาบาลศิริราชเป็นครั้งแรก ให้บริการทั้งสิ้น 19 คลินิกเฉพาะทาง รวมถึงการดูแลสุขภาพ การดูแลฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีน HPV วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนงูสวัด ตลอดจนคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ Low-dose CT Chest เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปอดในผู้สูบบุหรี่ หรือการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจ Mammogramโดยศูนย์ถันยรักษ์ คลินิกสุขภาพหญิงมีการตรวจสุขภาพก่อนสมรส วางแผนก่อนตั้งครรภ์รวมถึงการฝากครรภ์ และบริการล่าสุดการตรวจ MRI (Magnetic Resonance Imaging) เพื่อรองรับการติดตามวินิจฉัยที่แม่นยำ SIRIRAJ H SOLUTIONS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4
ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำ วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนตามหลัก 3H: “Happy Healthy Holistic” พร้อมความสำเร็จในการให้บริการทางการแพทย์ภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบบุคคลและองค์กรของภาครัฐ/เอกชน มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติผู้รับบริการตั้งแต่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบันกว่า 600,000 คน เติบโตถึง 30 % สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาและแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น คลินิกที่มีผู้เข้ารับบริการสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์30% คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม20% ศูนย์ตรวจสุขภาพ10% คลินิกทันตกรรม 10% และศูนย์ภาพวินิจฉัย 10%
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ SIRIRAJ H SOLUTIONS เปิดให้บริการ มีผู้เข้ามารับบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 95% และชาวต่างชาติ 5% โดยมีกลุ่มช่วงอายุส่วนใหญ่เป็น กลุ่มวัยทำงาน (ช่วงอายุ 36-60 ปี) 50%และกลุ่มผู้สูงอายุ(อายุ60ปีขึ้นไป) 30% เพื่อรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น SIRIRAJ H SOLUTIONS ขยายพื้นที่บริการมากขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ชั้น 5 ชั้น 5M และชั้น 5R รวมกว่า 3,000 ตร.ม. นับเป็นต้นแบบของการผสานความแข็งแกร่งระหว่างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้รับบริการยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราช ทำให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทาง สามารถประสานและส่งต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ