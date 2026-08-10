รบ.ฟุ้ง ไทยช่วยไทย พลัส ยอดใช้จ่ายสะพัดแสนล้าน ร้านค้าร่วมโครงการกว่า 1 ล้านแห่ง

รบ.ฟุ้ง ไทยช่วยไทยพลัส ทำถึง! ยอดใช้จ่ายสะพัดแสนล้าน ร้านค้าร่วมโครงการกว่า 1 ล้านแห่ง สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อย และเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้าง
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาท โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 ส.ค. 69 เวลา 23.00 น. พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 106,630 ล้านบาท จากผู้ได้รับสิทธิ 26.04 ล้านราย โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,099,641 ร้านค้า เป็นการสะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อย และเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้าง
สำหรับยอดใช้จ่ายรวม 1.06 แสนล้านบาทนี้ ประกอบด้วย เงินในส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่าย (60%) จำนวน 61,323 ล้านบาท และเงินที่ประชาชนจ่ายเอง (40%) จำนวน 45,307 ล้านบาท
"โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ไม่ใช่มาตรการโดด ๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ไปสู่การเติมทุน ลดต้นทุนทางการเงิน และแก้ปัญหาหนี้ เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง สามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้"
ขณะที่ล่าสุด รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศ เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และต่อยอดกิจการ โดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อ ไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชน