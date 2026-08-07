กรุงไทย หนุนเยาวชนสร้างนวัตกรรมชุมชน ผ่านเวที "ฮักแม่ Hackathon" ทีม Jernae จุฬาฯ คว้าแชมป์ ใช้ AI ติดตามทรัพย์สินสูญหาย

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดโครงการ "ฮักแม่ Hackathon" โครงการแข่งขันไอเดียด้านนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "สืบสานมรดกแม่แห่งแผ่นดิน สู่เศรษฐกิจชุมชน" น้อมนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาต่อยอดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเยาวชนไทย โดยจัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศขึ้น ซึ่งมี นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ และนางวรานิช อุชชิน ผู้บริหารสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย ร่วมงาน ณ อาคารรัฐสภา
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า "การสืบสานมรดกของแผ่นดินมิได้หมายถึงการรักษาสิ่งที่มีอยู่เดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง หากหมายถึงการเข้าใจคุณค่าที่แท้จริง แล้วนำคุณค่านั้นมาสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยไม่ละทิ้งรากเหง้า อัตลักษณ์ และประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะนวัตกรรมที่มีคุณค่ามิได้วัดจากความทันสมัยของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาว่า นวัตกรรมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"
นางวรานิช อุชชิน ผู้บริหารสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า "ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ AI มาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ชุมชนและสังคม การสนับสนุนโครงการ "ฮักแม่ Hackathon" จึงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนเวทีประกวด แต่เป็นการร่วมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสที่ช่วยจุดประกายศักยภาพของเยาวชนไทย ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต"
โครงการฮักแม่ Hackathon มีผู้สมัครกว่า 126 ทีม ก่อนคัดเลือกเหลือ 21 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp และคัดเลือก 10
ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขัน ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ : ทีม Jernae - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน AI ตรวจจับ-ติดตามผ่านกล้อง CCTV เพื่อค้นหาทรัพย์สินสูญหาย
รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมเพื่อแม่แพ้บ่ได้ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ด้วยผลงานแพลตฟอร์มดาวเทียม-AI เพื่อการประมงยั่งยืน
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมงามคักหลาย - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน LAYA Marketplace เชื่อมชุมชนผ้าไทยกับผู้บริโภครุ่นใหม่
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ Huawei Seeds for the Future และทุนการศึกษาสำหรับทีมที่ผ่านการอบรม Boot Camp รวมถึงโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ที่ปรึกษาโครงการและผู้สนับสนุน เพื่อเชิดชูความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย
ความสำเร็จของโครงการ "ฮักแม่ Hackathon" สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด "60 ปี กรุงไทย ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต"