แบงก์กรุงเทพ จัดเต็มโซลูชันทางการเงินในงาน Money Expo โคราช หนุนลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล

ธนาคารกรุงเทพ จัดเต็มโซลูชันทางการเงินในงาน Money Expo โคราช ครั้งที่ 20 ย้ำแนวคิด "Bangkok Bank: Growing with You" หนุนลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล
เพื่อนคู่คิด การเงินยุคดิจิทัล - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าบุคคล นายชโลธร ตรีรักษ์สกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 นายไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการภาค 6 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด และนายผดุง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ผู้จัดการภาค 6 สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ต่างจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมมหกรรมการเงิน Money Expo ในโอกาสให้เกียรติ ร่วมพิธีเปิดบูธของธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 20 (Money Expo Korat 2026) ภายใต้แนวคิด "Bangkok Bank: Growing with You" ในฐานะ "เพื่อนคู่คิด" ที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกช่วงของชีวิต โดยในครั้งนี้ธนาคารได้ยกทัพผลิตภัณฑ์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเพื่อนำเสนอโซลูชันทางการเงินให้ตรงกับความต้องการลูกค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และกองทุนรวม ที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์จากหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การลงทุนแบบครบวงจร ตลอดจนสมัครใช้บริการต่าง ๆ ได้ที่ บูธธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 20 (Money Expo Korat 2026) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา