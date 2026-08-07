ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นปรับเกณฑ์กองทุน SRI และลงทุนหุ้นโครงการ JUMP+

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกองทุน SRI และการลงทุนในหุ้นโครงการ JUMP+ ของ Thai ESG และ Thai ESGX
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดยกำหนดให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทจดทะเบียน (JUMP+) เปิดเผยข้อมูลการลงทุนและการติดตามความคืบหน้าของบริษัทดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสามารถติดตามการบริหารเงินลงทุนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI
ภายหลังจากที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวม SRI* และได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการยกร่างประกาศ โดยมีสาระสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
1.การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในหุ้นโครงการ JUMP+ กำหนดให้ Thai ESG และ Thai ESGX ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ JUMP+ เปิดเผยข้อมูลใน factsheet ภายใต้ส่วนสรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner) อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 สัดส่วนการลงทุนในหุ้นโครงการ JUMP+ คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนตามคุณลักษณะด้านความยั่งยืนได้ชัดเจนขึ้น
1.2 จำนวนบริษัทและสัดส่วนการลงทุน โดยจำแนกตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผน JUMP+ ได้แก่ บริษัทที่ดำเนินการตามแผนงานสำคัญได้ครบถ้วน บริษัทที่ดำเนินการได้บางส่วนและมีแนวทางปรับปรุงแก้ไข และบริษัทที่ดำเนินการได้บางส่วนแต่ไม่มีการระบุแนวทางปรับปรุงแก้ไข
1.3 สัดส่วนของบริษัทในกลุ่ม JUMP+ ที่กองทุนรวมลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้เข้าไปมีส่วนร่วม (engagement) ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้งการมีส่วนร่วมโดยตรง การร่วมมือกับผู้ลงทุนรายอื่น และการติดตามหรือสื่อสารกับบริษัทผ่านเวทีสาธารณะ เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ (ถ้ามี)
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาได้ทั้งสัดส่วนการลงทุน ความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทที่กองทุนรวมลงทุน และบทบาทของ บลจ. ในการติดตามและมีส่วนร่วมกับบริษัท รวมทั้งทำให้การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม Thai ESG และ Thai ESGX สอดคล้องกับประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนจริง และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลกรณีลงทุนในหุ้นกลุ่ม corporate value up plan (CVUP)
2.เพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืน โดยปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม SRI โดยไม่กำหนดให้ต้องระบุดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนไว้ในรายละเอียดโครงการอีกต่อไป อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมมีการอ้างอิงดัชนีด้านความยั่งยืน ยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มและ factsheet เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ บลจ. สามารถปรับเปลี่ยนดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมได้โดยไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการ ขณะเดียวกัน ข้อมูลสำคัญอื่นของกองทุนรวม SRI เช่น นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน กรอบการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และแนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน ยังคงต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงครั้งนี้ ก.ล.ต. มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืน ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และอำนวยความสะดวกแก่ บลจ. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1198 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Nzg0NURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2569 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล pimphan@sec.or.th และparnward@sec.or.th