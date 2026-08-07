เปิดตัว"สี่มุมเมืองออนไลน์" ยกระดับค้าส่งอาหารสู่ยุคดิจิทัล แจงโปรเจ็กต์25ไร่อยู่ระหว่างประเมิน

“สี่มุมเมือง” ยกระดับธุรกิจค้าส่งอาหารสู่ยุคดิจิทัล เปิดตัว "สี่มุมเมืองออนไลน์" แพลตฟอร์มค้าส่งวัตถุดิบอาหารออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน แจงแผนพัฒนาโครงการใหม่บนพื้นที่ 25 ไร่นี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมแผน-ประเมินการงบลงทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการทุ่มงบลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท ลงทุนพัฒนา ขยาย และปรับปรุงตลาดในโครงการ “ตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่” บนพื้นที่ 350 ไร่ ในปี2564 การขยายการลงทุนในโครงการ“ตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่” ทยอยเปิดตัวโซนการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยก่อนหน้านี้ นางสาวปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง เตรียมประกาศลงทุนพัฒนาเฟสใหม่บนพื้นที่ 25 ไร่ ซึ่งเป็นโปรเจคดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายและใช้บริการ และผลักดันให้ตลาดสีมุมเมืองเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โดยปัจจุบันการพัฒนาโครงการใหม่บนพื้นที่ 25 ไร่นี้ รายละเอียดทั้งหมดยังอยู่ระหว่างเตรียมแผน รวมทั้งประเมินการงบลงทุน
ล่าสุด นายอนล ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานดิจิทัล เทคโนโลยี ดอนเมืองพัฒนา กล่าวว่า ตลาดสี่มุมเมือง ได้ยกระดับธุรกิจค้าส่งอาหารสู่ยุคดิจิทัล โวยการเปิดตัว "สี่มุมเมืองออนไลน์" (Simummuang Online) แพลตฟอร์มค้าส่งวัตถุดิบอาหารออนไลน์ (B2B Fresh Produce Marketplace) ที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน เชื่อมผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจ HoReCa เข้ากับแหล่งวัตถุดิบค้าส่งครบวงจรจากตลาดสี่มุมเมือง ผ่านประสบการณ์การจัดซื้อที่สะดวก ครบ และ รวดเร็ว ตอกย้ำบทบาทของสี่มุมเมืองในฐานะผู้นำด้านการค้าส่งวัตถุดิบอาหารของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ยุคดิจิทัล
โดยสี่มุมเมืองออนไลน์รวบรวมสินค้ากว่า 10,000 รายการ จากเครือข่ายผู้ค้ากว่า 4,000 ร้าน ครอบคลุมผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารแห้ง บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจอาหาร พร้อมบริการจัดส่งทุกวันและส่งภายในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพในราคาค้าส่งได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้พันธกิจ “เพิ่มโอกาสให้ผู้ขาย เพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อ โดยไม่ต้องมาถึงตลาด ครบจบในที่เดียว”
นายอนล กล่าวว่า "สี่มุมเมืองออนไลน์เกิดจากความเข้าใจปัญหาของผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ได้ต้องการเพียง ‘บริการจัดส่งฟรี’ แต่ต้องการความมั่นใจว่า “วัตถุดิบจะมาถึงตรงเวลา มาทันเปิดร้าน และพร้อมใช้งานจริง” เราจึงออกแบบระบบการจัดส่งภายในวัน(On-Demand) ช่วยลดเวลาในการจัดหาวัตถุดิบได้ถึง 5 เท่า และเรายังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อโดยรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่ โดยในปัจุบันเรามีอัตราการเคลมสินค้าต่ำกว่า 1%
ในอีกด้านหนึ่ง สี่มุมเมืองออนไลน์ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางค้าขายใหม่ให้ผู้ค้าในตลาดสี่มุมเมือง เปรียบเสมือนการมีหน้าร้านสองแห่งในเวลาเดียวกัน ทั้งหน้าร้านในตลาดและหน้าร้านออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ทั่วประเทศ โดยไม่กระทบการขายเดิม ปัจจุบันผู้ค้าที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20–25% โดยผู้ค้าที่เติบโตสูงสุดบางรายทำยอดขายได้มากกว่า 40 ล้านบาทต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถสร้างรายได้เสริมให้ผู้ค้าดั้งเดิมได้จริง ขณะที่ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมาจากผู้ค้าตัวจริงในตลาดสี่มุมเมือง ได้รับสินค้าสด มีคุณภาพเสมือนมาเลือกซื้อด้วยตนเอง
ความสำเร็จของผู้ค้าและความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สี่มุมเมืองออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2026 เติบโตกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2025 (จาก 140 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท) บริษัทตั้งเป้ายอดขายทั้งปี 2026 ไว้ที่ 760 ล้านบาท หรือเติบโตเป็นสองเท่าจากปี 2025 (380 ล้านบาท) และวางเป้าหมายต่อเนื่องแตะ 1,200 ล้านบาทภายในปี 2027”
จุดเด่นของสี่มุมเมืองออนไลน์
• สะดวก ประหยัดเวลา (Convenience) - สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดเวลาในการจัดหาวัตถุดิบจากการมาเดินเลือกซื้อเองถึง 5 เท่า
• คุณภาพเทียบเท่าต้นทาง (Quality Assurance) - คัดสรรสินค้าและผู้ค้าอย่างเข้มงวด พร้อมระบบเคลม รวดเร็ว
• จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาแบบOn-Demand (Same-Day Delivery)- เป็นแพลตฟอร์มสั่งของสดแห่งแรกที่ทำได้ ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
• สินค้าครบ ไม่มีวันขาด (Guaranteed Availability) รวมวัตถุดิบอาหารกว่า 10,000 รายการ และช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุดได้รับของครบ ไม่เสียโอกาสในการขาย
• บริการด้วยใจ 24 ชั่วโมง (Customer Care) – มีเจ้าหน้าที่ดูแลจริงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจHoReCa และผู้ที่สนใจ สามารถสมัครใช้งานสี่มุมเมืองออนไลน์ได้ที่ www.simummuangonline.com