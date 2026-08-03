หุ้นแกว่งผันผวนในกรอบ ปิดลบเล็กน้อย เงินหมุนเข้า ค้าปลีก-นิคมฯ-ไฟแนนซ์ ช่วงพยุงดัชนี

SET ปิดที่ 1,621.90 จุด ลดลง 1.74 จุด (-0.11%) มูลค่าซื้อขาย 74,735.15 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในกรอบหลังต้นภาคเช้าร่วงจากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมัน แต่ต่อมากลับตัวขึ้นมาได้รับแรงซื้อกลับหุ้นพลังงาน และเม็ดเงิน Rotation ไปกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มนิคม และกลุ่มไฟแนนซ์ แม้ยังไร้ปัจจัยใหม่ แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวต้าน 1,635 จุด แนวรับ 1,610 จุด
การซื้อขายวันนี้ แกว่งตัวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,610.63 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,628.49 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 316 หลักทรัพย์ ลดลง 160 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 181 หลักทรัพย์
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวันของนักลงทุนแต่ละกลุ่มดังนี้
สถาบันซื้อสุทธิ 976.22 ล้านบาท
บัญชี บล.ซื้อสุทธิ 471.80 ล้านบาท
ต่างประเทศ ขาย สุทธิ 1,619.44 ล้านบาท
ในประเทศซื้อสุทธิ 171.42ล้านบาท
สำหรับหลักทรํพย์ที่ มูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์ คือ
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,766.27 ล้านบาท ปิดที่ 149.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,494.28 ล้านบาท ปิดที่ 13.90 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 3.47%
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,454.04 ล้านบาท ปิดที่ 272.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ 2.16 %
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,519.34 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,360.61 ล้านบาท ปิดที่ 374.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ 1.58%
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในกรอบ แม้ต้นภาคเช้าลงไปค่อนข้างมากจากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมัน แต่ต่อมาดัชนีกลับตัวขึ้นมาแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวก/ลบไม่มาก รับแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มพลังงาน ประกอบกับเม็ดเงินส่วนหนึ่ง Rotation ไปหุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มไฟแนนซ์ ทำให้ดัชนีปิดลบเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดมากนัก แต่อาจมีการซื้อเก็งกำไรผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บางกลุ่มเข้ามาก่อนรายงานงบไตรมาส 2/69 ทำให้ดัชนีช่วงนี้อาจมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้าง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ สัปดาห์นี้ติดตามการรายงานตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐ โดยให้แนวต้าน 1,635 จุด แนวรับ 1,610 จุด