SCพลิกโฉมบ้านเดี่ยว 8 ซีรีส์ เชื่อมแนวคิดบ้านสู่ชีวิตจริงของผู้บริโภค

SC เดินหน้าพลิกโฉมบ้านเดี่ยวภายใต้แนวคิด Live and Learn Home บ้านที่สร้างจากชีวิตจริง ดึง Insight ที่เรียนรู้จากลูกบ้าน สร้างสรรค์ Space Design ที่แก้ Pain Point และตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง ชวน บอย โกสิยพงษ์ เรียบเรียงและ บันทึกเสียง Live and Learn เวอร์ชั่นใหม่ เชื่อมโยงความหมายกับเรื่องราวการอยู่อาศัย เดินหน้าโชว์บ้าน 8 ซีรีส์ใหม่ 27 ดีไซน์
นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเลือกซื้อบ้านไม่ได้พิจารณาเพียงทำเล หรือความสวยงาม แต่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในระยะยาว SC จึงมุ่งมั่นนำบทเรียนจากการใช้ชีวิตจริงของลูกบ้าน มาต่อยอดสู่แนวคิด Live and Learn Home หรือ “บ้านที่สร้างจากชีวิตจริง” เพื่อพัฒนาแบบบ้านคุณภาพที่เข้าใจการใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ และพร้อมเติบโตไปกับทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด Live every stage, Learn every change
“สำหรับ SC ทุกครั้งที่ลูกบ้าน Live คือโอกาสที่เราได้ Learn เราเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงของลูกบ้านในทุกช่วงเวลา เพื่อนำ Insight เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นโซลูชันใหม่ๆ สร้างสรรค์ Space Design หรือการออกแบบพื้นที่ที่ช่วยแก้ Pain Point ในการอยู่อาศัยจริง เช่น การออกแบบให้มี Pantry บนชั้น 2 การออกแบบห้องนอนแต่ละห้องให้ใกล้เคียงกัน เราไม่ได้สร้าง Live and Learn Home จากสมมติฐาน แต่มุ่งมั่นสร้างจากชีวิตจริงของผู้คน และสะท้อนออกมาเป็นการพลิกโฉมบ้าน 8 ซีรีส์ใหม่ 27 ดีไซน์ ที่พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ในทุกมิติ” นายณัฏฐกิตติ์ กล่าว
ด้าน นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแบรนด์องค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวว่า เพื่อถ่ายทอดแนวคิด Live and Learn Home ให้เข้าถึงผู้บริโภคในมิติที่มากกว่าการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์ SC จึงเลือกใช้ Music Marketing เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์แบรนด์ ผ่านการร่วมงานกับ บอย โกสิยพงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งเบเกอรี่ มิวสิค และผู้แต่งเพลง Live and Learn นำบทเพลงดังกล่าวมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงใหม่ เพื่อสะท้อนเรื่องราวของบ้านที่เติบโตไปพร้อมกับชีวิตของผู้อยู่อาศัย
“Live and Learn เป็นมากกว่าบทเพลงที่หลายคนคุ้นเคย แต่เป็นบทเพลงอมตะที่เติบโตไปพร้อมกับผู้คน ทุกครั้งที่กลับมาฟังในแต่ละช่วงของชีวิต เรามักค้นพบความหมายใหม่ที่สะท้อนตัวเราในวันนั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ SC เลือกบทเพลงนี้มาถ่ายทอดแนวคิด Live and Learn Home เพราะเราเชื่อว่าบ้านที่ดีควรมีคุณค่าแบบ Timeless เช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพียงอยู่เหนือกาลเวลาในด้านดีไซน์ แต่ต้องสามารถตอบโจทย์การเติบโตของทุกคนในครอบครัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงวัยได้เสมอ” นางสาวโฉมชฎา กล่าว
ขณะที่ นายชีวิน โกสิยพงษ์ หรือ บอย โกสิยพงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งเบเกอรี่ มิวสิค และผู้แต่งเพลง Live and Learn ในฐานะผู้เรียบเรียงเพลงเวอร์ชั่นใหม่ กล่าวว่า ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพลง Live and Learn เติบโตไปพร้อมกับผู้ฟังในแต่ละช่วงของชีวิต และแต่ละคนก็มีการตีความความหมายของเพลงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของตัวเอง การได้กลับมาเรียบเรียงเพลงอีกครั้งภายใต้แนวคิด Live and Learn Home ของ SC จึงเป็นโอกาสในการถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งของบทเพลง ผ่านเรื่องราวของบ้านและการใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัว
“บ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้ชีวิต เรียนรู้ เติบโต และผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายร่วมกับคนที่เรารัก ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของเพลง Live and Learn ที่พูดถึงการเรียนรู้จากทุกช่วงเวลาของชีวิต โจทย์พิเศษของ SC คือ อยากเรียบเรียงเพลง Live and Learn ให้สอดคล้องกับบ้านที่ขยับขยาย เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตต่างๆ ของครอบครัว เราเลยนำเพลงนี้มาตีความใหม่ให้มีทำนองที่สนุกขึ้น โยกตามได้ สอดคล้องกับบ้านที่สามารถยืดหด ปรับเปลี่ยนได้ ให้ผู้ฟังสัมผัสได้ถึงความหมายของคำว่าบ้านในอีกมุมหนึ่ง” บอย โกสิยพงษ์ กล่าว