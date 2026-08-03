ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกลไกการออมและการลงทุนให้ลูกจ้างมีเงินออมอย่างเพียงพอเมื่อเกษียณอายุ
ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือดำเนินการตามรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนด โดยในปี 2564 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปี 2566 ได้พิจารณาทบทวนและเสนอการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อกระทรวงการคลัง
อย่างไรก็ดี ในปี 2569 ซึ่งครบกำหนด 5 ปี ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ก.ล.ต. จึงมีความจำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนยกระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเป็นกลไกในการออมและการลงทุนของลูกจ้างเพื่อมีเงินออมอย่างเพียงพอในยามเกษียณต่อไป
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1194 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Nzc5NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thitimam@sec.or.th หรือ pajaree@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2569