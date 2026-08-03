GWM25ผนึกพันธมิตรขับเคลื่อน ESG

"เกรซ วอเทอร์ เมด " ผนึกพันธมิตร ขับเคลื่อน ESG ผ่านโครงการโภชนาการผู้ป่วยฟอกไต ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ
บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) (GWM25) ร่วมกับ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด และทีมนักกำหนดอาหารวิชาชีพ นำโดย ผศ.ดร. วรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคไตที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้หัวข้อ “กินอย่างไรให้สุขภาพดี เมื่อต้องฟอกไต … เปลี่ยนข้อจำกัดทางโภชนาการ เป็นการดูแลตัวเองง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM25 กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้ป่วยโรคไตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่า 1.12 ล้านคน และยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นโภชนาการจึงถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรตไต โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เนื่องจากการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการฟอกไต การควบคุมระดับแร่ธาตุในร่างกาย การลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
“เกรซ วอเทอร์ เมด เชื่อว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่ต้องรวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เพราะโภชนาการเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการฟอกไต การลดภาวะแทรกซ้อน และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว”นายธงชัย กล่าว
นายธงชัย กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคม ภายใต้แนวคิด ESG โดยเฉพาะมิติด้านสังคม (Social) ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ฟอกไตทั่วประเทศ ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุข และสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ป่วย
ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า 20 ศูนย์ฟอกไตทั่วประเทศ ตั้งเป้าถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน พร้อมพัฒนาหลักสูตรด้านโภชนาการและการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึง
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ไปแล้วจำนวน 5 ศูนย์ฟอกไต ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ดูแลผู้ป่วย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน สะท้อนให้เห็นว่าการให้ความรู้ด้านโภชนาการเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
นางสาวกนกพร วรรณศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างบริษัทพันธมิตรทางการแพทย์ ศูนย์ฟอกไต และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต โดยได้รับการตอบรับจากผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก พร้อมแลกเปลี่ยนข้อซักถามและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้จริง
“สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดไม่ใช่เพียงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่คือการที่ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการดูแลตนเองมากขึ้น กล้าสอบถามปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน และได้รับคำแนะนำจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งสะท้อนว่าการให้ความรู้ที่ถูกต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการรักษาได้อย่างแท้จริง”นางสาวกนกพร กล่าว
นางสาวกนกพร กล่าวเพิ่มว่า ความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ เดินหน้าขยายโครงการสู่ศูนย์ฟอกไตทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลและพันธมิตรในทุกภูมิภาค เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านโภชนาการที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง อันเป็นการต่อยอดพันธกิจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม