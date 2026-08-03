TSEเร่งธุรกิจพลังงานสะอาด หนุนรายได้โตยั่งยืน

"ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ " เร่งพัฒนาโครงการ Solar Big Lot เฟส 1–2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 229.06 เมกะวัตต์ จับมือพันธมิตรผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ระดับโลก รองรับการดำเนินโครงการตามแผน คาด COD ตั้งแต่ปี 2570 ฟากผู้บริหารเชื่อ Solar Big Lot จะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ ลดระดับภาระหนี้ และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแผนธุรกิจ พร้อมพัฒนาโครงการ Solar Big Lot เฟส 1–2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 229.06 เมกะวัตต์ ควบคู่การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ระดับโลก โดยโครงการ Solar Big Lot สะท้อนการเติบโตของรายได้ประจำในอนาคต ลดระดับภาระหนี้ และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว อีกทั้ง บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและคาดการณ์ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดดำเนินงานแล้ว ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreements — PPAs) และผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ
ปัจจุบัน TSE อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ Solar Big Lot ตามแผนที่วางไว้ พร้อมเจรจากับพันธมิตรเพื่อจัดหาอุปกรณ์หลักสำหรับโครงการ โดยล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับผู้ผลิตและจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลก ได้แก่ LONGi และ Astronergy และผู้ผลิตและจัดหาอินเวอร์เตอร์ชั้นนำ ได้แก่ Sungrow ซึ่งจะช่วยเสริมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ และได้เริ่มงานก่อสร้างตามกรอบเวลาที่วางไว้
สำหรับโครงการ Solar Big Lot จะดำเนินการในระยะแรกจำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 30.20 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงต้นปี 2570 ก่อนทยอยเปิดดำเนินการอีก 24 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 198.86 เมกะวัตต์ ภายในช่วงปี 2571–2573
ทั้งนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของไทยยังคงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากแรงสนับสนุนของภาครัฐผ่านแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ ที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ซึ่งมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงานสะอาด สามารถขยายการลงทุนและต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
"บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานสะอาด โครงการ Solar Big Lot ที่จะทยอย COD ในปี 2570 เป็นต้นไป จะสนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลประกอบการ ลดระดับภาระหนี้ เสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัท พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" ดร.แคทลีน กล่าว