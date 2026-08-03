MTCคว้ารางวัล ย้ำความสำเร็จ Social Bond 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

"เมืองไทย แคปปิตอล" ได้รับรางวัล Best Social Bond - Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 สะท้อนความสำเร็จของการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social Bond) สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) มูลค่ารวม 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นับเป็นก้าวสำคัญของการระดมทุนในตลาดทุนต่างประเทศ พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันระดับโลก และสนับสนุนพันธกิจการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่างยั่งยืน
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Social Bond - Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 โดยมี นายไกวัล พงษ์นนทกุล Head Financial Institution Coverage ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered) ซึ่งทำหน้าที่เป็น Sole Global Coordinator และ Sole Bookrunner ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นผู้มอบรางวัลอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของธุรกรรมระดมทุนครั้งสำคัญของบริษัทฯ
“รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ MTC และสะท้อนให้เห็นว่าตลาดทุนสามารถสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างแท้จริง เราขอขอบคุณ Standard Chartered สำหรับความร่วมมืออันแข็งแกร่งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบธุรกรรม การเข้าถึงนักลงทุน ไปจนถึงการผลักดันให้ธุรกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จของทั้งสององค์กร แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” นายปริทัศน์ กล่าว
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี และ 5 ปี มูลค่ารวม 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ภายใต้รูปแบบ Reg S โดยได้รับการค้ำประกันจาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) นับเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ครั้งแรกของ MTC และเป็นหุ้นกู้สกุล SGD ที่ได้รับการค้ำประกันจาก CGIF ฉบับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงเป็นหุ้นกู้เพื่อสังคมที่เสนอขายต่อประชาชนในประเทศสิงคโปร์ฉบับแรกที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank Financial Institution: NBFI) ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกรรมสำคัญที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
บริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อภายใต้ Social Bond Framework ของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และกลุ่มผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน การสร้างงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
ปัจจุบัน MTC ยังคงเดินหน้าสู่การเป็น World-class Thai Microfinance โดยมุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG พร้อมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Standard Chartered, CGIF, IFC, JICA, KfW DEG และ ADB เพื่อร่วมผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาว