FLE เดินสายโรดโชว์ ก่อนขายหุ้นIPO100 ล้านหุ้น

"ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง " ผนึกกำลัง " ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ " ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมเดินสายโรดโชว์พบนักลงทุนก่อนเสนอขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เปิดฉากเรียกความเชื่อมั่นในหัวเมืองใหญ่ 4 จังหวัด "เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น" ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจและวิสัยทัศน์การเติบโต ด้านCEO ระบุนำเงินจากการระดมทุนขยายธุรกิจ ผลักดันการเติบโตอย่างมีศักยภาพ พร้อมโชว์จุดแข็ง เป็นผู้ให้บริการด้านระบบสูบน้ำและระบายน้ำแบบครบวงจร
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนนำ FLE เดินสายนำเสนอข้อมูลรายละเอียดธุรกิจแก่นักลงทุน (โรดโชว์) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569 และปิดท้ายที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569
FLE มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.33% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้และมีแผนเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ FLE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การโรดโชว์ครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอข้อมูลของ FLE ให้แก่นักลงทุนได้รับทราบอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของลักษณะการดำเนินธุรกิจ จุดแข็ง ศักยภาพการแข่งขัน แนวทางการขยายธุรกิจ และโอกาสการเติบโตในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ และศักยภาพในการเติบโตของ FLE ในระยะยาว
สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนของ FLE ประกอบด้วย เพื่อใช้เงินลงทุนในเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับธุรกิจให้เช่าเครื่องสูบน้ำ และธุรกิจบริการด้านน้ำ , ขยายกำลังการผลิตของโรงงาน ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดย FLE มีจุดแข็งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบจัดการน้ำที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมความโดดเด่นในการเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ วาล์ว ท่อ สะพานเบลีย์ เรือขุด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหาและติดตั้ง ไปจนถึงงานทดสอบ ซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
นอกจากนี้ ธุรกิจของ FLE ยังเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและมีโอกาสเติบโตตามความต้องการใช้น้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การให้บริการที่ครอบคลุม และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้ FLE มีศักยภาพในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นว่า FLE มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE กล่าวว่า การเดินสายโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอข้อมูลและศักยภาพของ FLE ให้แก่นักลงทุนในแต่ละภูมิภาคได้รู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบน้ำ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการที่ครบวงจร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรองรับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต
“แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นับเป็นก้าวสำคัญของ FLE ในการต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” นายภาณุ กล่าว