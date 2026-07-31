บล.อีสท์สปริงคาดลงทุนครึ่งปีหลังไม่ง่าย แนะจัดพอร์ตยืดหยุ่นรับความผันผวน

บล.อีสท์สปริง ฉายภาพการลงทุนครึ่งปีหลังผ่านงานสัมมนา 2026 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก Eastspring Investments ระบุ ตลาดเอเชียมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากการลงทุนด้าน AI Hardware ที่ขยายวงกว้างไม่เฉพาะไต้หวัน เกาหลีใต้ ขณะเดียวกันตลาดญี่ปุ่นก็มีศักยภาพ ส่วนอาเซีย-อินเดียที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการลงทุนภาครัฐ การย้ายฐานการผลิตทำ แต่ภาพลงทุนครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนสูง แนะจัดพอร์ตที่มีความยืดหยุ่นรับความผันผวนพร้อมเปิดโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว ภายใต้ลงทุน 4 ธีมหลัก ได้แก่ ธีม Strong Foundation, ธีม Japan Renaissance, ธีม Americas Innovation & Earnings Engine และ ธีม Income with Resilience
นายเรย์ แฟร์ริส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ Eastspring Investments Singapore เปิดเผยว่า ภูมิภาคเอเชียยังคงมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดอื่น จากปัจจัยสนับสนุนทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ และแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังแข็งแกร่ง โดยตลาดหุ้นเอเชียยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจากแรงขับเคลื่อนการลงทุนด้าน AI Hardware ที่ได้ขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศในภูมิภาค ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเกาหลีใต้และไต้หวัน ส่งผลให้บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีของเอเชียได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ดังกล่าว
ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจจากที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวเชิงวัฏจักรที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับแรงหนุนด้านกำไรจากการปฏิรูปภาคธุรกิจ แนวโน้มการส่งออกยังคงแข็งแกร่ง การลงทุนภายในประเทศมีทิศทางดีกว่าคาด และการเร่งตัวของรายได้ครัวเรือนที่แท้จริงสู่ระดับ 2% น่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภค ปัจจัยเหล่านี้กำลังผลักดันให้มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมและได้ปรับพอร์ตไปสู่หุ้นที่มีลักษณะเชิงรับมากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่อิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่มสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์ และบริการผู้บริโภค ซึ่งมีระดับราคาที่น่าสนใจมากขึ้น ช่วยสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มเติบโตแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่โอกาสการลงทุนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ซึ่งมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนภาครัฐ และการย้ายฐานการผลิต ทำให้ทั้งสองภูมิภาคมีศักยภาพในการเติบโตในระยะต่อไป โดยนักลงทุนควรใช้กลยุทธ์ Active Selection หรือการคัดเลือกหุ้นรายตัวจากปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตของแต่ละบริษัท มากกว่าการลงทุนตามดัชนี (Index Beta) เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว นอกจากนี้ยังมองว่า ตราสารหนี้ภาคเอกชนในเอเชีย (Asian Credit) ยังคงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนจากอัตราผลตอบแทน (Yield) ได้ในระดับที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหลายภูมิภาค จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยสร้างกระแสรายได้และเพิ่มความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังมีความผันผวน
ด้านนายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ทิศทางการลงทุนครึ่งปีหลัง 2569 แม้ยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่นักลงทุนควรสร้างพอร์ตที่มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเปิดรับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ผ่านการลงทุนภายใต้ 4 ธีมหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ธีม Strong Foundation โอกาสมุ่งสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน ผ่านการลงทุนในบริษัทคุณภาพที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการกระจายการลงทุนทั่วโลก ช่วยลดความผันผวนและเพิ่มความมั่นคงของพอร์ตในระยะยาว โดยแนะนำกองทุน ES-GCORE กองทุนหลักเน้นคัดเลือกหุ้นคุณภาพ (Quality Companies) ที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุน และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลก บริหารจัดการโดย Goldman Sachs
ธีม Japan Renaissance มุ่งสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ทั้งการปฏิรูปภาคธุรกิจ การลงทุนของภาครัฐ และการเพิ่มผลิตภาพของภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว โดยแนะนำกองทุน ES-JPNAE เน้นลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและมีศักยภาพเติบโตจากการปฏิรูปดังกล่าว ผ่านกองทุนหลัก Eastspring Investment Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยการบริหารผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุน อีกทั้งกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่นที่บริหารโดย Eastspring Investment
ธีม Americas Innovation & Earnings Engine เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการเติบโตของผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำกองทุน ES-USBLUECHIP กองทุนหลักมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้ในระยะยาว ผ่านกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นชั้นดีของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดย T. Rowe
ธีม Income with Resilience เน้นโอกาสสร้างกระแสรายได้ที่ดี พร้อมช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำกองทุน ES-GAINCOME มีบทบาทเป็นตัวช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับพอร์ต และเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับภาวะตลาดที่ผันผวน ผ่านกองทุนหลัก AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES มีการลงทุนแบบยืดหยุ่นผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆทั่วโลกที่มีโอกาสสร้างกระแสรายได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน ตราสารหนี้ระยะสั้น บริหารจัดการโดย AMUNDI