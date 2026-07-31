หุ้นปิดเช้าพุ่ง 24.30 จุดรีบาวด์กลับมายืนเหนือ 1,600 รับอานิสงส์หุ้นเทคฯโลกฟื้น

SET ปิดภาคเช้า 1,622.41 จุด เพิ่มขึ้น 24.30 จุด (+1.52%) มูลค่าซื้อขายราว 49,211 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวตามตลาดต่างประเทศ รับอานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ฟื้นตัว หลังปรับฐานก่อนหน้านี้ ประกอบกับการเปิดเผยผลประกอบการกลุ่มเทคฯ ออกมาดี แนวโน้มช่วงบ่ายคาดเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อ ให้แนวรับ 1,610 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด
การซื้อขายภาคเช้ารีบาวด์กลับมายืนเหนือ 1,600 จุด โดยทำจุดต่ำสุด 1,610.59 จุด และจุดสูงสุด 1,624.84 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว ตาม Sentiment ตลาดต่างประเทศ หลังเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัว หลังการเปิดเผยผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ อาทิ Microsoft , Amazon และ Google ประกอบกับแรงขายในตลาดหุ้นเกาหลีใต้เริ่มชะลอตัวลง หนุนหุ้นกลุ่มเทคฯ ฟื้นตัววันนี้ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันเริ่มย่อตัว ลดแรงกดดันความกังวลด้านเงินเฟ้อ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยสัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่ในประเทศรอติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/69
ประเมินกรอบแนวรับ 1,610 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด