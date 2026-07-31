ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง FLE ขาย IPO 100 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง "ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง" ผู้จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบจัดการน้ำครบวงจร ยื่นขาย IPO 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 33.33% เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้าน CEO เดินหน้าระดมทุนเสริมแกร่งธุรกิจพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านระบบจัดการน้ำแบบครบวงจร One Stop Service โดยมี ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ FLE เป็นที่เรียบร้อย
โดย FLE ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม
FLE มีทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญที่ชำระแล้วจำนวน 200 ล้านหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่เหลืออีกจำนวน 100 ล้านหุ้น บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
นายภาณุ โชคอภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FLE กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ วาล์ว ท่อ สะพานเบลีย์ เรือขุด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากตราผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ เครื่องสูบน้ำและวาล์วภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “HYLIC” และท่อสายส่งน้ำภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “ANACONDA” ที่ได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า และสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งยังมีการให้บริการให้เช่าเครื่องสูบน้ำ และให้บริการรับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของงานชลประทาน งานระบบส่งน้ำ และงานระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องสูบน้ำ และรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ การให้บริการติดตั้ง การให้บริการทดสอบ และการให้บริการซ่อมบำรุง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานประกอบและศูนย์ทดสอบเครื่องสูบน้ำของบริษัทฯ ที่สามารถจำลองสภาพการทำงานจริง พร้อมทดสอบแรงดัน อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระบบกลไกการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค และเอกชน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะขยายฐานกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ นิคมอุตสาหกรรม หมู่บ้าน สนามกอล์ฟ และภาคธุรกิจพลังงานโซลาร์ฟาร์ม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านระบบจัดการน้ำแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการให้บริการ พร้อมทั้งสรรหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดการน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืนของธุรกิจในทุกภูมิภาค ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินจากการระดมทุนไปใช้สำหรับการลงทุนในเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับธุรกิจให้เช่าเครื่องสูบน้ำและธุรกิจบริการด้านน้ำ การขยายกำลังการผลิตของโรงงาน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท