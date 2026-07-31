"ทรีนีตี้" จับมือ SET เปิดเวที 'The Window to Global Market' ชู DR เปิดทางสู่หุ้นโลก

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดงานสัมมนา "The Window to Global Market" ภายใต้ธีม "เปิดโลกลงทุนต่างประเทศด้วย DR" โดยมีนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนความสนใจในการกระจายการลงทุนสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน Depositary Receipt (DR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นและดัชนีชั้นนำระดับโลกได้ด้วยเงินบาท ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นไทย โดยไม่ต้องเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า "ปัจจุบันโลกการลงทุนมีโอกาสที่กว้างไกลกว่าตลาดหุ้นไทยอย่างมาก แต่พอร์ตของนักลงทุนไทยจำนวนไม่น้อยยังคงกระจุกตัวอยู่ในประเทศ การกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศจึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นแนวทางสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และเปิดโอกาสให้พอร์ตเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์และบริษัทชั้นนำระดับโลก"
"การจัดงาน DR หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นและดัชนีชั้นนำระดับโลกได้ง่ายขึ้น ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นไทยเดิม ใช้เงินบาท ไม่ต้องเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ และเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินลงทุนไม่มาก ซึ่งทรีนีตี้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) และเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถวางแผนและกระจายพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการเปิดมุมมองการลงทุนสู่ตลาดโลก เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานของความเข้าใจ เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การมีความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน"
ดร.วิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราตั้งใจออกแบบเนื้อหาของงานสัมมนาครั้งนี้ให้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนโลก ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการลงทุน เริ่มจากการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุนในปี 2026 การวางกลยุทธ์จัดพอร์ตเพื่อรับมือกับทุกสภาวะตลาด การแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ออก DR ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ InnovestX (DR23) และ ธนาคารกรุงไทย (DR80) ตลอดจนการสาธิตการใช้งาน DR Terminal เครื่องมือด้าน AI ที่ออกแบบโดยทรีนีตี้ ที่ช่วยให้นักลงทุนค้นหา วิเคราะห์ และติดตามข้อมูล DR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
ทั้งนี้ "ทรีนีตี้" ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงโอกาสการลงทุนระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตการลงทุนได้อย่างยั่งยืน