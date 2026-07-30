กรุงศรี ออโต้ โชว์แกร่งพอร์ตสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ครึ่งปีทะลุ4หมื่นล้านบาท-ปักหมุดเป็นผู้นำอีโคซิสเต็มครบวงจร

“กรุงศรี ออโต้” ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการพอร์ตสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ครึ่งแรกปี 2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 9% แตะ 40,166 ล้านบาท พร้อมปักหมุดทิศทางสำหรับครึ่งปีหลัง มุ่งสู่การเป็นผู้นำอีโคซิสเต็มครบวงจรเชื่อมโยงทุกบริการตลอดการขับขี่ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
นายพรเทพ ถิรสุนทรากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในครึ่งแรกของปี 2569 ยังคงเผชิญความท้าทายต่อเนื่อง จากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง สภาพเศรษฐกิจที่ผ่านจุดชะลอตัวมาแล้วแต่ยังเติบโตช้า และความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ยังพบสัญญาณบวกในบางกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะกลุ่มที่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อการเดินทางและสร้างรายได้ นอกจากนี้ ช่องทางดิจิทัลยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในครึ่งปีแรกจากยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางดังกล่าวที่เติบโต 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในครึ่งปี 2569 ที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ มียอดสินเชื่อใหม่ของรถมอเตอร์ไซค์เติบโตเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
"ผลการดำเนินงานดังกล่าว สะท้อนถึงความต้องการสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ เรายังคงครองแชมป์สินเชื่อรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดสินเชื่อคงค้างทะลุ 40,000 ล้านบาท ตอกย้ำฐานะผู้นำตลาดสินเชื่อสองล้อที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้รถจักรยานยนต์แบบครบวงจร"
สำหรับในครึ่งหลังของปี 2569 ด้วยประสบการณ์การให้บริการลูกค้าในธุรกิจสินเชื่อมอเตอร์ไซค์มากว่าสองทศวรรษ พร้อมทั้งเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศที่แข็งแกร่ง กรุงศรี ออโต้ พร้อมให้บริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในทุกมิติ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศสำหรับนักบิดสองล้อเป็นรายแรกในไทย ผ่าน 3 กลไกสำคัญ ได้แก่
นวัตกรรมวงเงินสินเชื่อดิจิทัล “กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท” ที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วให้กับทั้งลูกค้าและดีลเลอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชันครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงินของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทั้งมอเตอร์ไซค์และบิ๊ก ไบค์ ตั้งแต่รถใหม่ รถมือสอง ไปจนถึง “คาร์ฟอร์แคช มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อรีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์
เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นศูนย์รวมบริการที่จำเป็นตลอดเวลาการเป็นเจ้าของรถ ทั้งบำรุงรักษา ประกันภัย เครือข่ายพันธมิตรสำหรับรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดรถ ไปจนถึงไลฟ์สไตล์การขับขี่ เช่น กิจกรรมทัวริ่ง และคอมมูนิตี้นักบิด
“แม้ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในช่วงที่เหลือของปี 2569 จะยังเผชิญความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจ แต่ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมากว่าสองทศวรรษ กรุงศรี ออโต้ จะรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อคงค้างไว้ที่ 42,061 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 45% ภายในสิ้นปี 2569 ได้อย่างแน่นอน”