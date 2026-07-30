GMA Capital Partnersฉีดทุน 7 พันล. หนุนเสริมสภาพคล่อง บจ.ไทย

GMA Capital Partners ผนึกกำลัง ACMF Group เตรียมอัดฉีดเงินทุนมูลค่าสูงสุด 7,000 ล้านบาท (หรือราว 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นับเป็นกองทุนเฉพาะกิจในลักษณะนี้กองแรก ๆ ของตลาดทุนไทย บริการจัดโครงสร้างทางการเงินนี้ใช้หุ้นจดทะเบียนเป็นหลักประกัน ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยไม่ต้องขายหุ้นเชิงยุทธศาสตร์ออกไป ทั้งนี้ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า ธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 57 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาด SET และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
การเปิดตัวทุนครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสภาวะที่ดัชนี SET พุ่งขึ้นถึง 26% ในครึ่งแรกของปี 2569 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในหุ้นไทยกว่า 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับความต้องการเงินทุนในภูมิภาคที่เร่งตัวขึ้น หลังธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) อนุมัติวงเงิน 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายดิจิทัลทั่วเอเชีย
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ตอกย้ำการขยายธุรกิจของ GMA Capital Partners ในภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการเติบโต ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์ข้อมูล รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
GMA Capital Partners Pte. Ltd. และ ACMF Group ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วยเงินทุนวงเงินสูงสุดถึง 7,000 ล้านบาท หวังเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทต่างๆ ด้วยโซลูชันบริการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทจดทะเบียนไทย
การจัดหาเงินทุนครั้งนี้ มุ่งใช้หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถระดมทุนจากมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ได้โดยไม่ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นเ แม้การระดมทุนลักษณะนี้เคยมีให้บริการในไทยผ่านบริการสินเชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ แล้ว แต่การจัดหาแหล่งทุนเฉพาะกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับนี้ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด โดยแผนการลงทุนนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศ แต่จะครอบคลุมการมองหาโอกาสในตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย
สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้มุ่งเติมเต็มช่องว่างเชิงโครงสร้างในตลาดที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.3% ปิดที่ระดับ 1,591.24 จุด ส่งผลให้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของตลาดที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในหุ้นไทยสูงถึง 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการซื้อขายรายวัน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาด SET และ mai เพิ่มขึ้นถึง 57.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้กำหนดนโยบายของไทยก็กำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนยุทธศาสตร์ปี2569–2568 ได้ชูการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงการเปิดตัวโครงการบัญชีออมหุ้นส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ (TISA) ในปีนี้ การศึกษาโปรแกรมผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการทบทวนมาตรการจำกัดการซื้อขายที่เคยนำมาใช้ในปี 2568 เพื่อดึงดูดเงินทุนต่างชาติกลับเข้าประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดจากกระแสเงินทุน โดยนักลงทุนต่างชาติที่เคยขายสุทธิหุ้นไทยสูงถึง 1.08 แสนล้านบาทในปี 2568 ได้พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในครึ่งแรกของปี 2569
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นในตลาดทุนไทยยังคงมีการกระจุกตัวสูง ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า บริษัทจดทะเบียน 451 แห่ง จากทั้งหมด 791 แห่งในตลาด SET และ mai เป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด และมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) รวมกันถึงร้อยละ 43 ของตลาด สำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ การระดมทุนในอดีตมักหมายถึงการจำใจขายหุ้นและเจือจางอำนาจการควบคุม (Dilution) กองทุน Thai SET Fund จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็น "ทางเลือกที่สาม" ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเงินทุนที่พุ่งสูงขึ้นในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย
แหล่งทุนนี้มุ่งเจาะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจในการเติบโตเฟสถัดไปของไทย ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์ข้อมูล (Data Center), รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเล็งเห็นว่าความต้องการเงินทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้เปิดตัวโครงการมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีแผนระยะยาวไปจนถึงปี 2035 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายดิจิทัลในเอเชีย โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
“ภูมิภาคเอเชียกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่ธนาคาร ADB เท่านั้นที่อัดฉีดเม็ดเงินถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในไทยจะเป็นผู้รับหน้าที่ก่อสร้างโครงการเหล่านี้จำนวนมาก” นายเชเซน เนเวตต์ (Chasen Nevett) จาก GMA Capital Partners กล่าวอีกว่า ดังนั้น เงินทุนที่จะตอบสนองตลาดเติบโตนี้ต้องสามารถอนุมัติได้รวดเร็วเช่นกัน โดยทุนนี้สามารถให้ได้เลยทันทีตั้งแต่วันแรกด้วยวงเงิน 7,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจระดมทุนก้อนใหญ่โดยใช้หุ้นค้ำประกันได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นหลายเดือน โดยไม่ต้องสูญเสียการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสมการทางการเงินของตลาดไทยไปอย่างสิ้นเชิง
“ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ACMF Group ในการเชื่อมโยงลูกค้าองค์กรในภูมิภาคเข้ากับแหล่งทุนระดับโลก” นายสุวิชา นลิตา กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอซีเอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า กองทุนนี้ช่วยให้ บริษัทจดทะเบียนไทยและผู้ถือหุ้นเข้าถึงโครงสร้างทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลในตลาดทุนโลก จากที่เคยเป็นช่องว่างที่เข้าถึงได้ยากได้ถูกปิดลงแล้ว”
สำหรับ GMA Capital Partners เป็นบริษัทลงทุนจากสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นบริการจัดโครงสร้างทางการเงินในภาคเศรษฐกิจจริง ขณะที่ ACMF Group เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการระดมทุนภาคเอกชนที่มีเครือข่ายแข็งแกร่งในภูมิภาค รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่นและการเฟ้นหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่กองทุน
ทั้งสองบริษัทคาดหวังว่ากองทุนนี้จะช่วยผลักดันโครงการธุรกรรมร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมในตลาด SET และพร้อมขยายขอบเขตโครงการเพิ่มเติมเมื่อกองทุนเติบโตขึ้นในอนาคต