Upper Class Solution เปิดบริการ Solar Rooftop

Upper Class Solution ธุรกิจบริหารจัดการที่อยู่อาศัยและบริการดูแลลูกบ้านครบวงจรในเครือ A5 จับมือ GUNKUL หนึ่งในพันธมิตรพลังงานสะอาด ติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้ลูกบ้าน A5 ขานรับนโยบาย “โซลาร์ภาคประชาชน” ส่งเสริมลูกบ้านเข้าถึงพลังงานสะอาดได้สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมกับบ้านแต่ละหลัง
นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ Head of Business Unit บริษัท อัพเพอร์ คลาส โซลูชัน จำกัด หรือ Upper Class Solution ธุรกิจด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยและบริการดูแลลูกบ้านแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 43 ปี เดินหน้าโครงการสนับสนุนการติดตั้งระบบ Solar Rooftop สำหรับลูกบ้าน A5 และลูกค้าที่สนใจ สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดและตอบรับนโยบาย “โซลาร์ภาคประชาชน” ของภาครัฐ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเปิดโอกาสให้จำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท โดย GUNKUL นำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดและระบบ Solar Rooftop มาร่วมพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ขณะที่ Upper Class Solution มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและดูแลที่อยู่อาศัย รวมถึงเข้าใจในรายละเอียดแต่ละโครงการของ A5 ทั้งรูปแบบบ้าน โครงสร้าง ระบบภายใน ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัย จึงสามารถประสานงานและดูแลกระบวนการติดตั้งให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละหลังได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสวยงาม และมาตรฐานของโครงการ เพื่อให้ระบบ Solar Rooftop สามารถเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้อย่างลงตัว พร้อมตอบโจทย์การใช้พลังงานของแต่ละครอบครัวในระยะยาว
“เราเชื่อว่า Solar Rooftop ที่ดีต้องออกแบบให้เข้ากับทั้งบ้านและชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างลงตัว ด้วยความเข้าใจในรายละเอียดของบ้านและรูปแบบการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน Upper Class Solution จึงสามารถคัดสรรระบบที่เหมาะกับบ้านแต่ละหลัง พร้อมดูแลทุกขั้นตอนผ่านผู้ประสานงานเพียงรายเดียว เพื่อให้การเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจ
ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนแนวทางของ A5 ในการต่อยอดจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยสู่การดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านในทุกมิติ ผ่านการสร้างระบบนิเวศของบริการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง โดยผสานความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดของ GUNKUL เข้ากับบริการดูแลบ้านของ Upper Class Solution เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ครบทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และดีไซน์ที่กลมกลืนกับตัวบ้าน พร้อมการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายณัฐวัฒน์ กล่าว
นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงานและกลยุทธ์การลงทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า “ด้วยมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการติดตั้ง Solar Rooftop ทำให้นี่คือจังหวะที่การลงทุนด้านพลังงานสะอาดตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยมากขึ้นกว่าที่เคย GUNKUL พร้อมนำประสบการณ์กว่า 40 ปีในธุรกิจพลังงานสะอาดมาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับลักษณะบ้านและรูปแบบการใช้พลังงานของลูกบ้าน A5 โดยเฉพาะแต่ละหลัง การดูแลจึงต้องละเอียดและยืดหยุ่นพอที่จะรองรับได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนบริการหลังการขาย เพราะโซลาร์รูฟไม่ได้เป็นเพียงการประหยัดค่าไฟ แต่คือการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้ครอบครัวในระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์พลังงานโลกที่ไม่อาจคาดเดาได้”
ทั้งนี้ ลูกบ้าน A5 และลูกค้าที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop ผ่าน Upper Class Solution ในโครงการที่ร่วมรายการ จะได้รับบริการดูแลแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและประสานงานด้านพลังงานสะอาด การออกแบบและประเมินขนาดระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและแนวทางลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการสนับสนุนด้านเอกสารสำหรับเข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ
สำหรับสิทธิพิเศษจาก Upper Class Solution ผู้ติดตั้งสามารถแบ่งชำระค่าระบบสูงสุด 3 งวดโดยไม่มีดอกเบี้ย ได้แก่ งวดยืนยันการสั่งซื้อ งวดติดตั้ง และงวดสุดท้ายภายใน 1 เดือนหลังติดตั้ง พร้อมรับการรับประกันแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด 25 ปี และประกันอัคคีภัย 1 ปี วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท โดยระบบมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5–7 ปี*
นอกจากนี้ บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถนำค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง Solar Rooftop ที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 200,000 บาท สำหรับระบบ On-Grid ที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมี e-Tax Invoice ทั้งนี้ มาตรการมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
โครงการมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม–31 ธันวาคม 2569 สำหรับลูกบ้านและลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการที่ร่วมรายการ โดยขนาดระบบ รูปแบบการติดตั้ง และเงื่อนไขต่างๆ จะพิจารณาตามลักษณะบ้าน โครงสร้าง พฤติกรรมการใช้พลังงาน และผลการสำรวจพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละครอบครัว
โดยบริการดังกล่าวเปิดให้เจ้าของบ้านทุกโครงการ ไม่จำกัดเฉพาะลูกบ้าน A5 นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำพลังงานสะอาดมาเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ Quality of Life ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดเพียงวันส่งมอบบ้าน แต่ยังคงดำเนินต่อไปในทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย
*ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับขนาดระบบ รูปแบบการใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า และสภาพพื้นที่ติดตั้งจริง
*การแบ่งชำระ การรับประกัน และประกันอัคคีภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด