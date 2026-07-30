INETลุยEducation ID & Learner ID

"อินเทอร์เน็ตประเทศไทย "ผนึกกำลัง ศธ. เดินหน้าลุย Education ID & Learner ID ลดข้อมูลซ้ำซ้อน เชื่อมบริการทางการศึกษาแบบไร้รอยต่อ
"อินเทอร์เน็ตประเทศไทย " และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมหน่วยงานหลัก และองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทักษะการศึกษา 14 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนระบบอัตลักษณ์ดิจิทัลทางการศึกษา (Education ID & Learner ID) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานเดียวกันตลอดเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลและยกระดับบริการทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดและองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวด้วย โดยมี คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบอัตลักษณ์ดิจิทัลทางการศึกษา (Education ID & Learner ID) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และภาระการลงทะเบียนใช้งานหลายระบบ พร้อมยกระดับคุณภาพข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตลอดทั้งระบบ
การดำเนินงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกำหนดมาตรฐานข้อมูล แนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ผ่านการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อวางกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือระหว่าง INET และ กระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการศึกษา เชื่อมโยงข้อมูลและบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เสริมรากฐาน พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ