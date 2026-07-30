LINE BK เผยครึ่งปีแรกยอดผู้ใช้เพิ่ม12%-มอง Virtual Bank เพิ่มทางเลือกผู้บริโภค

LINE BK เผยครึ่งปีแรกของปี 2569 ยังเติบโตต่อเนื่องด้วยยอดฐานลูกค้ากว่า 8.8 ล้านราย เติบโตขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า เป็นลูกค้าสินเชื่อ 9.3 แสนราย เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า และมียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 29,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต สร้างการเติบโตต่อเนื่อง มอง Virtual Bank ช่วยสร้างนวัตกรรม-เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
นายธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด เปิดเผยว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2569 มีลูกค้าใช้งาน LINE BK 8.8 ล้านราย เติบโตขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า เป็นลูกค้าสินเชื่อ 9.3 แสนราย เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า และมียอดสินเชื่อคงค้างกว่า 29,000 ล้านบาท ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังเผชิญความไม่แน่นอนจากทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และความผันผวนของราคาพลังงาน ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน และกำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องมากกว่าที่ผ่านมา
"ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองสินเชื่อเป็นเพียงแหล่งเงินทุนอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารสภาพคล่องในช่วงเวลาที่รายได้ผันผวนหรือมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด ความต้องการในวันนี้จึงไม่ใช่วงเงินที่สูงที่สุด แต่คือบริการที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวก และสามารถบริหารการชำระคืนได้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Responsible Lending หรือการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ที่ LINE BK ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสม มีวินัยทางการเงิน และสามารถบริหารภาระหนี้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น"
และเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อในระบบแก่คนไทยมากยิ่งขึ้น LINE BK ยังเดินหน้าสื่อสารแบรนด์ผ่านแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซปต์ “ร้อนเงินดับไว ยืม LINE BK ดีกว่า” ไม่ว่าปัญหาการเงินแบบไหน ก็จบได้ด้วยสินเชื่อ LINE BK ตอกย้ำความสะดวกในการสมัครใช้งาน และสร้างการรับรู้ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้น
พร้อมกันนั้น LINE BK เดินหน้าพัฒนาประสบการณ์การเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาโมเดลประเมินเครดิตใหม่ (KLINE Score) ที่ผสานเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data Analytics) เพื่อยกระดับความแม่นยำในการประเมินเครดิตให้สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้รอบด้านยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ แต่มีข้อมูลเครดิตแบบดั้งเดิมจำกัด สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น พร้อมขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่ม Underbanked ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของธุรกิจประกัน LINE BK เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว 'ประกันมะเร็งระยะไหนก็ดูแล' (CI Care Plus) ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งสูงสุด 5 ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง IPD และ OPD ส่งผลให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยหลังเปิดตัวเพียง 1 เดือน มียอดขายคิดเป็น 15% ของยอดเบี้ยประกันภัยรวมในเดือนล่าสุด
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัลในปีนี้ LINE BK มองว่าการที่ผู้ให้บริการ Virtual Bank ที่ทยอยเปิดให้บริการในประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัล และจะช่วยสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
“ในครึ่งปีหลัง LINE BK จะยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการทางการเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด "Everyday Financial Partner" โดยการยกระดับเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า และการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ เราเชื่อว่าในวันที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติของเศรษฐกิจ นวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง จะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งสำหรับลูกค้าและสังคมไทย”