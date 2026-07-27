SNPSร่วมขับเคลื่อน “Positive Lists Health Claims”

สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ร่วมขับเคลื่อน “Positive Lists Health Claims” หนุนปลดล็อกนวัตกรรมอาหารอนาคตไทย ยกระดับการแข่งขันสู่ตลาดโลก
ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (SNPS) เข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือและเวทีเสวนา “From Science to Shelf: Positive Lists เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยสู่มูลค่าสูง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยผ่านระบบ Positive Lists Health Claims
ในโอกาสนี้ ดร.ธีรญา ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “Winning the Claim Game: Positive Lists สินค้าผ่านเคลมไว เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เร็วขึ้น โดยสะท้อนมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมว่า การมีระบบ Positive Lists Health Claims ที่ชัดเจนและอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มความคล่องตัวในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนากลไก Positive Lists Health Claims ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศ ลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีแสควร์
SNPS ในฐานะผู้พัฒนาและผลิตสารสกัดจากธรรมชาติและนวัตกรรมด้านส่วนผสมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารอนาคตและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในระดับนานาชาติ