PHAT จัดทัพโรดโชว์ออนไลน์ 31 ก.ค.69 โชว์วิสัยทัศน์การเติบโตแก่นักลงทุน

บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) ดีเดย์โรดโชว์ออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2569 ฉายภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตแก่นักลงทุน ตอกย้ำศักยภาพผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบครบวงจร ด้วยมาตรฐาน RSPO พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มไทยสู่สากล ก่อนเสนอขาย IPO ภายในไตรมาส 3
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT ผู้ประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากปาล์มในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) แก่นักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Page : phatragroupth และ YouTube Channel : phatragroupth วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00-16.00 น. นำโดย นายสมนึก จันทวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพีรณัฐ สวัสดิจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมธุรกิจและโอกาสการเติบโต
ทั้งนี้ PHAT มีความโดดเด่น ด้วยผู้ก่อตั้งที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ และก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มครบวงจรในภาคใต้มากว่า 30 ปี พร้อมทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์, โรงงานสกัดตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ แหล่งผลิตปาล์มสำคัญของประเทศ และใกล้ท่าเรือส่งออกจังหวัดภูเก็ต ทำให้ได้เปรียบด้านโลจิสติกส์การส่งออก, ส่งเสริมและยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมผลการดำเนินงานที่โดดเด่นทั้งกำไรสุทธิ ROE และกระแสเงินสดแข็งแรง รวมถึงสิทธิประโยชน์ BOI ยกเว้นภาษี 5 ปี สะท้อนความแข็งแกร่งและการเติบโตระยะยาวของบริษัท