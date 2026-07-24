ก.ล.ต. ร่วมหารือ OECD เดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิก ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในโอกาสการเยือนไทยเพื่อทำภารกิจ Fact-Finding Mission ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย โดยการประชุมร่วมกับ ก.ล.ต. ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุน (Corporate Governance) ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ คณะผู้แทน OECD ได้ประชุมร่วมกับ 3 หน่วยงานหลักของไทย ได้แก่ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำโดย นายพิทย อุทัยสาง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนางสาลินี ผลประไพ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อหารือในประเด็นความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย โดยครอบคลุมการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ และการกำหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างบูรณาการ
คณะผู้แทน OECD ยังได้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดทุนไทย (Stakeholders) เพื่อรับฟังมุมมองอย่างรอบด้านประกอบการประเมินกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยต่อไป