หุ้นปิดเช้าลบ 4.72 จุด ตอ.กลางส่อยืดเยื้อ หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง แม้กลุ่มแบงก์ช่วยพยุง

SET ปิดภาคเช้า 1,636.31 จุด ลดลง 4.72 จุด (-0.29%) มูลค่าซื้อขายราว 51,203 ล้านบาท นักวิเคระาห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลง ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกลางที่ยังมีความตึงเครียดยืดเยื้อ และราคาน้ำมันเร่งตัวขึ้นทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล แต่ก็เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันช่วยพยุงดัชนี แม้ว่าจะมีความกังวลเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น และทำให้ตลาดกังวลทิศทางดอกเบี้ยปรับขึ้นเร็ว แต่หนุนหุ้นกลุ่มแบงก์ที่มีแรงซื้อเข้ามา ทำให้ดัชนีลดช่วงลบลง แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ พร้อมให้แนวต้าน 1,645-1,650 จุด แนวรับ 1,615-1,620 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในแดนลบเป็นหลัก โดยทำจุดต่ำสุด 1,622.59 จุด และจุดสูงสุด 1,641.70 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลดลง ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ และราคาน้ำมันดิบมีการกลับมาเร่งตัวขึ้นทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล แต่ก็เป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นที่อิงราคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยที่ช่วยพยุงดัชนี
ขณะเดียวกันความกังววลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้น ส่งผลไปถึงการคาดการทิศทางดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เร็ว แม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้น แต่ก็มีหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงก์ที่จะเห็นว่าวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามา และหนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ลดช่วงลบลง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,645-1,650 จุด แนวรับ 1,615-1,620 จุด