GULFจับมือ"ค็อกนิแซนท์"เร่งใช้ AIขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นผู้นำAI อาเซียน

"กัลฟ์ เอดจ์"จับมือ"ค็อกนิแซนท์" ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้าน AI และบริการ เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ของประเทศไทยผสานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคง เข้ากับขีดความสามารถ AI ระดับองค์กร และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หนุนไทยสู่ผู้นำเศรษฐกิจ AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (กัลฟ์ เอดจ์) ผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเครือบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และค็อกนิแซนท์ (Nasdaq: CTSH) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและบริการ และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI (AI Builder) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทั่วประเทศไทย และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ (AI-native economy)
ทั้งนี้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ที่กำลังพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลก ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ก้าวต่อไปของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดย กัลฟ์ เอดจ์ และ ค็อกนิแซนท์ จะร่วมกันผสานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม AI และประสบการณ์การยกระดับองค์กรระดับโลก เพื่อมุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถปรับใช้ AI ได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และสร้างการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง
สำหรับ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานความแข็งแกร่งของ กัลฟ์ เอดจ์ ในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงาน คลาวด์ และเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในภาคธุรกิจหลักของไทย เข้ากับความเชี่ยวชาญระดับโลกของ ค็อกนิแซนท์ ทั้งในด้าน AIวิศวกรรมดิจิทัล การยกระดับระบบคลาวด์ให้ทันสมัย (Cloud Modernization) การจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานอัจฉริยะ โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันนำเสนอโซลูชัน AI แบบครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม AI โซลูชันสำหรับองค์กร การเชื่อมโยงระบบ ตลอดจนบริการบริหารจัดการระบบอย่างมืออาชีพ (Managed Services)
โดยความร่วมมือในเฟสแรกจะมุ่งเร่งการปรับใช้ AI ในกลุ่มธุรกิจสำคัญ เช่น การเงินและการธนาคาร พลังงาน บริการสุขภาพ โทรคมนาคม ภาคการผลิต และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยโซลูชัน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม มุ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น รวมไปถึงปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากการยกระดับองค์กรธุรกิจแล้ว กัลฟ์ เอดจ์ และ ค็อกนิแซนท์ ยังมุ่งหวังที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI ระดับภูมิภาค โดยความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะช่วยดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก กระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขั้นสูง และสร้างโอกาสการจ้างงานมูลค่าสูงในหลากสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม AI วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังมีแผนร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย พันธมิตรทางเทคโนโลยีและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน AI ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ และร่วมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ ค็อกนิแซนท์ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค AI-native economy ได้ เราตั้งใจนำจุดแข็งของกัลฟ์ ทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงาน ระบบคลาวด์ รวมถึงความเข้าใจในบริบทของตลาดไทย มาผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญระดับโลกของค็อกนิแซนท์ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้จริงในธุรกิจได้อย่างมั่นใจ และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เราอยากเห็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยมีความมั่นคง ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐอย่างตรงจุด เพราะเราเชื่อมั่นว่า AI คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพในทุกภาคส่วน สร้างโอกาสใหม่ ๆ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นายกาเนช อายยาร์ ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) ค็อกนิแซนท์ กล่าวว่า “ค็อกนิแซนท์ และ กัลฟ์ เอดจ์ (Gulf Edge) มีความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างชัดเจนที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี AI ในไทยอย่างแพร่หลาย เพื่อปูทางให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาค ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI (AI Builder) ค็อกนิแซนท์มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนใน AI ให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้จริง โดยเราจะนำเทคโนโลยีนี้เข้าไปเปลี่ยนวิถีการทำงานในทุก ๆ วันให้ง่ายขึ้น
พร้อมทั้งออกแบบให้สอดรับกับโจทย์เฉพาะของแต่ละธุรกิจ และเชื่อมต่อเข้ากับระบบการดำเนินงานเดิมอย่างไร้รอยต่อ โดยเราตั้งใจที่จะนำแนวคิดนี้มาร่วมขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพขององค์กรต่าง ๆ ในไทยไปพร้อมกับ กัลฟ์ เอดจ์ ความร่วมมือในครั้งนี้มีศักยภาพในการสร้างงานทักษะสูงในด้าน AI ขั้นสูงและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้มากถึงประมาณ 1,000 อัตรา โดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กัลฟ์ เอดจ์ ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในประเทศ ร่วมสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”