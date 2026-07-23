หุ้นปิดเช้าบวก 4.56 จุด แรงซื้อกลับแบงก์-ส่งออกคึกรับบาทอ่อน เก็งงบ Q2/69 ช่วยพยุงดัชนี

SET ปิดภาคเช้า 1,643.90 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 จุด (+0.28%) มูลค่าซื้อขายราว 46,230 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าแกว่งทรงตัว รับแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มแบงก์และหุ้นอื่นเก็งงบ Q2/69 รวมทั้งกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์บาทอ่อน สลับขายกลุ่ม Yield Play และท่องเที่ยวหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง และตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งทรงตัววอลุ่มชะลอก่อนเข้าวันหยุดยาว ประเมินกรอบแนวรับ 1,635 จุด แนวต้าน 1,650 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งในแดนบวกเป็นหลัก โดยทำจุดต่ำสุด 1,638.81 จุด และจุดสูงสุด 1,648.63 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งทรงตัว โดยมีแรงซื้อกลับในกลุ่มแบงก์ และมีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/69 จะเติบโต รวมทั้งกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้นมารับประโยชน์เงินบาทอ่อนค่าเร็ว
อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Yield Play ได้รับผลกระทบหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่อง กระทบกลุ่มสื่อสารและโรงไฟฟ้า อีกทั้งกลุ่มท่องเที่ยวมีแรงขายจากความกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังผันผวน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหวทรงตัว การซื้อขายอาจชะลอตัวลงจากวันก่อนหน้า เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของไทย โดยให้กรอบแนวรับ 1,635 จุด และแนวต้าน 1,650 จุด