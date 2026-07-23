SNNPเขย่าตลาดเยลลี่ ขยายฐานลูกค้า Gen Z- ดันยอดขายโต

"ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง " เดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Gen Z ด้วยการเปิดตัว "Jele Chewy x Kamu Kamu" เยลลี่ชาผลไม้พรีเมียม ที่ Collaboration ระหว่าง เจเล่ ชิววี่ และ คามุ คามุ แบรนด์ชาชั้นนำของไทย ผสานจุดแข็งสร้างมิติใหม่ให้ตลาดเยลลี่ได้อย่างลงตัว พร้อมตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมพอร์ตยอดขายกลุ่ม “เจเล่” ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า การทำ Collaboration Marketing ระหว่าง “เจเล่ ชิววี่” และ “คามุ คามุ” ถือเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของสองแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจเล่ในฐานะผู้นำตลาดเยลลี่ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรมสินค้า การสร้างเทรนด์การบริโภคใหม่ ๆ ขณะที่คามุ คามุ เป็นแบรนด์คุณภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น
การนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาผสานกันในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์คือ (1) การขยายกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ให้เพิ่มมากขึ้น (2) การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัย ถึงแม้แบรนด์เจเล่ จะเป็นแบรนด์ที่มีการรับรู้แบรนด์ สูงถึง 100% แต่เราก็ต้องการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ อยู่เสมอ ปัจจุบัน
Jele Chewy x Kamu Kamu พร้อมตอกย้ำบทบาทของเจเล่ในฐานะแบรนด์ที่ขับเคลื่อนตลาดด้วยนวัตกรรม และมุ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เจเล่ในปีนี้
ด้านนายทินกฤต สินทัตตโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คามุคามุ จำกัด กล่าวว่า “คามุ คามุ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเอกลักษณ์ของรสชาติและความหอมของใบชาซิกเนเจอร์ที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์มาโดยตลอด ความร่วมมือกับเจเล่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดจุดแข็งของคามุ คามุ ไปสู่รูปแบบการบริโภคใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรสชาติที่คุ้นเคยของคามุ คามุ ได้ในรูปแบบเยลลี่ที่สนุก และพกพาสะดวกมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้คามุ คามุ ได้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ผ่านความแข็งแกร่งของเจเล่ในตลาดเยลลี่ พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์ในหลากหลายโอกาสการบริโภคตลอดทั้งวัน เราเชื่อว่า Jele Chewy x Kamu Kamu จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเอกลักษณ์ของแบรนด์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค พร้อมเพิ่มสีสันและความคึกคักให้กับตลาดในภาพรวม”
เพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันการทดลองผลิตภัณฑ์ SNNP และ Kamu Kamu เตรียมเดินหน้าทำตลาดผ่านการทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย การรีวิวโดยอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์และอาหาร ตลอดจนกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ทดลองชิมในย่านออฟฟิศและแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ รวมถึงกิจกรรมพิเศษภายในร้านคามุ คามุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยของ Jele Chewy x Kamu Kamu ตอกย้ำแนวคิด "อร่อยแบบคาเฟ่ พกไปฟินได้ทุกที่"
ผลิตภัณฑ์ Jele Chewy x Kamu Kamu มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ เจเล่ ชิววี่ เยลลี่ชาอัสสัม ผสมบุกบราวน์ชูการ์ รสชาติสตรอเบอร์รี และ เจเล่ ชิววี่ เยลลี่ชาคามีเลีย ผสมบุกบราวชูก้า รสชาติลิ้นจี่ บรรจุในซองขนาด 150 กรัม ราคา 15 บาท วางจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven, Lotus's และ Makro ทั่วประเทศ