ก.ล.ต. เปิดรับความเห็นร่างเกณฑ์รับ transition bond และ Thailand amber bond

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์รองรับ transition bond และ Thailand amber bond เพิ่มทางเลือกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน ถึง21 สิงหาคมนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transition bond) และตราสารหนี้เพื่อกิจกรรมสีเหลืองตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy (Thailand amber bond) รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (ESG Bond) เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งเพิ่มทางเลือกทั้งด้านการลงทุนและการระดมทุนผ่านตราสารหนี้รูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transition finance) จึงมุ่งสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์สำหรับการระดมทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านในตลาดทุนไทย ภายใต้แนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุน โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 2 ประเภท ได้แก่
(1) ตราสารหนี้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (transition bond) ตราสารหนี้ที่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือแผนด้านการเปลี่ยนผ่านขององค์กร โดยมีการอ้างอิงมาตรฐาน transition bond ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
(2) ตราสารหนี้เพื่อกิจกรรมสีเหลืองตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy (Thailand amber bond) ตราสารหนี้ที่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการที่เป็นกิจกรรมสีเหลือง (amber) ตามเกณฑ์การประเมินใน Thailand Taxonomy และมีการอ้างอิงมาตรฐานสำหรับตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (green bond) หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ ESG bond ทุกประเภทควบคู่ไปด้วย เพื่อยกระดับความโปร่งใสและน่าเชื่อถือของตราสาร
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิดดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก.ล.ต. จึงนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ฉบับ และเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย transition bond และ Thailand amber bond ได้แก่ การกำหนดลักษณะของตราสาร การเปิดเผยข้อมูลก่อนการเสนอขายที่ต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐาน และการเปิดเผยข้อมูลหลังการเสนอขาย ทั้งการรายงานความคืบหน้าของการใช้เงินและรายละเอียดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนกว่าจะจัดสรรเงินครบ และรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไปจนกว่าจะครบอายุของตราสาร
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันในทุกตราสารความยั่งยืนและเสริมความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond: SLB)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1190 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzcyNERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2569