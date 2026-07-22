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ข่าวอสังหาริมทรัพย์

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CIVILเชื่อครึ่งปีหลังแนวโน้มดีเดินหน้ารับรู้รายได้- ประมูลงานใหม่ 4,000 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข
CIVIL เผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2569 คาดดีกว่าครึ่งปีแรก เตรียมส่งมอบ 9 โครงการ มูลค่า 4,100 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่ 4,000 ล้านบาท หนุน Backlog 14,600 ล้านบาท โฟกัสบริหารต้นทุนในภาวะผันผวน ธุรกิจ Non-Construction โตดี ต่อยอดงานภาคอุตสาหกรรมและบริหารจัดการน้ำ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ยึดกลยุทธ์ FAST รักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำบริษัทก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทย กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2569 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก โดยมีแผนส่งมอบงาน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,100 ล้านบาท และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามความก้าวหน้าของงาน ส่งผลให้บริษัททยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) มูลค่า 14,600 ล้านบาท รองรับการรับรู้รายได้ถึงปี 2572 พร้อมเตรียมเข้าประมูลงานใหม่มูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะทยอยเปิดประมูลภายใต้งบประมาณปี 2570 ซึ่งบริษัทเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และแผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่

ขณะที่ธุรกิจ Non-Construction มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้โดยประมาณ 16% ของรายได้รวม และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง


ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปสู่งานบริหารจัดการน้ำ และงาน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัท และมีโอกาสต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน พร้อมยกระดับการดำเนินงานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI และแอปพลิเคชันต่างๆ ในการบริหารโครงการ การจัดการข้อมูล และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการควบคุมต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงาน
และ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร ขณะเดียวกันบริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคู่กับการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกโครงการสามารถส่งมอบได้ตามแผน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและหน่วยงานภาครัฐ

"แม้อุตสาหกรรมก่อสร้างยังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย CIVIL ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ FAST โดยให้ความสำคัญกับการเลือกงานที่เหมาะสม การบริหารต้นทุน และการส่งมอบงานตามแผน บริษัทเชื่อว่าการดำเนินงานอย่างมีวินัยจะช่วยรักษาเสถียรภาพของผลการดำเนินงาน เสริมความสามารถในการแข่งขัน และทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว" นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข
CIVILเชื่อครึ่งปีหลังแนวโน้มดีเดินหน้ารับรู้รายได้- ประมูลงานใหม่ 4,000 ล.