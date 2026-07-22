SCLดึง Garrett Turbo ร่วมรุกตลาดอะไหล่ทดแทน

”เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท“เดินหน้าขยายพอร์ตสินค้ากลุ่มอะไหล่เครื่องยนต์ เพิ่ม Garrett Turbo เทอร์โบชาร์จเจอร์มาตรฐาน OE Replacement จาก Garrett ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบอัดอากาศระดับโลก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอะไหล่ทดแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดสู่การเป็น Automotive Solution Provider ที่ให้บริการด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อย่างครบวงจร
นายสกล ตั้งก่อสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SCL ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้ากลุ่มอะไหล่เครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดึง Garrett Turbo เทอร์โบชาร์จเจอร์มาตรฐาน OE Replacement จาก Garrett ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบอัดอากาศระดับโลก เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอะไหล่ทดแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มทางเลือกด้านอะไหล่คุณภาพให้แก่ลูกค้าและอู่ซ่อมรถทั่วประเทศ
“SCL มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อเติมเต็มพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของตลาด การเพิ่ม Garrett Turbo เข้ามาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มอะไหล่เครื่องยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านสมรรถนะ ความทนทาน และมาตรฐานการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้อะไหล่คุณภาพ” นายสกล กล่าว
Garrett Turbo เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์มาตรฐาน OE Replacement ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้มาตรฐานเดียวกับอะไหล่โรงงาน โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความทนทานในทุกชิ้นส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านสมรรถนะและอายุการใช้งาน
ปัจจุบัน SCL เป็นศูนย์รวมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่มีสินค้ากว่า 200,000 รายการ ครอบคลุมทั้งอะไหล่แท้ (Genuine Parts) และอะไหล่ทดแทน (Replacement Parts) โดยบริษัทมีแผนเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง และยกระดับสู่การเป็น Automotive Solution Provider ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันด้านอะไหล่รถยนต์คุณภาพมาตรฐานสากลแบบครบวงจร