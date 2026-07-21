ไทยเครดิตแจ้งครึ่งปีแรก 2569 กำไร 2,154 ล้านบาทเพิ่มขึ้น18%-สินเชื่อโตต่อเนื่อง

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT) ประกาศผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 โดยมีกำไรสุทธิ 2,153.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ 989.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรต่อหุ้นของธนาคารอยู่ที่ 1.74 บาทต่อหุ้นสำหรับงวดครึ่งปีแรก และ 0.80 บาทต่อหุ้นสำหรับไตรมาส 2 ปี 2569 สะท้อนพื้นฐานธุรกิจที่ยังแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย
ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนผลการดำเนินงานมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากการขยายตัวของยอดเงินให้สินเชื่อรวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ที่ 194,080.5 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธนาคารสามารถขยายสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจหลักได้เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME (MSME) ที่เติบโตร้อยละ 13.9 ขณะที่สินเชื่อที่ใช้บ้านเป็นหลักประกันขยายตัวร้อยละ 9.4 และสินเชื่อบุคคลและอื่นๆ เติบโตร้อยละ 44.9
ด้านอัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin: NIM) ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 7.1 สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2569
สำหรับคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารยังคงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (Gross NPLs ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 4.3 แต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคาร ขณะเดียวกัน อัตราส่วนการกันสำรองเพื่อครอบคลุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage Ratio) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 148.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารที่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม และมั่นคงในระยะยาว
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT เปิดเผยว่า ในปี 2569 ธนาคารยังคงมั่นใจต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในระดับเลขสองหลัก ควบคู่กับการควบคุมอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPLs) ให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 ผ่านกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและเติบโตต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ ชูจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ผ่านการประเมินมูลค่าหลักประกันควบคู่กับกระแสเงินสดของลูกหนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
"ในปีนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนความท้าทายด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทาน ธนาคารจึงมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการ ผ่านการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ธนาคารขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคธุรกิจ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายกิจการและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว"