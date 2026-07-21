หุ้นปิดเช้าบวก 5.45 จุด สลับกลุ่มเล่น แรงซื้อโรงไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สู้ Sell on Fact หุ้นแบงก์

SET ปิดภาคเช้า 1,651.45 จุด เพิ่มขึ้น 5.45 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 53,540 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าแกว่งตัวกรอบและยังปรับขึ้นได้ต่อ รับแรงซื้อสลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้า และ ICT สลับ Sell on fact หุ้นกลุ่มแบงก์หลังทยอยแจ้งงบ แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ให้แนวต้าน 1,660 จุด แนวรับ 1,640 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งไซด์เวย์ทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,657.55 จุด และจุดต่ำสุด 1,642.28 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ในช่วงเช้าแกว่งในกรอบ แต่ก็ยังขึ้นได้ต่อ เห็นการสลับหมุนเวียนกลุ่มหุ้น แรงซื้อเข้าไปที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้า และ ICT เป็นปัจจัยที่หนุนต่อดัชนี
ขณะที่หุ้นกลุ่มแบงก์แม้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ออกมาดีหลายแห่ง แต่คาดว่ามีแรงขาย Sell on fact ออกมากดดันดัชนีเล็กน้อย
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ยังไม่มีเรื่องใหม่เข้ามา และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลางยังคงมีอยู่ แม้มีตัวกลางนำเสนอให้หยุดยิงชั่วคราวแต่ก็ยังไม่มีความความชัดเจน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ให้แนวต้าน 1,660 จุด แนวรับ 1,640 จุด