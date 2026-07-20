ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.63-แนวโน้มอ่อนค่าท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20ก.ค.69)เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือนครึ่งที่ 33.69 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 33.61 บาทต่อดอลลาร์ฯ
โดยแม้กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทระหว่างวันจะค่อนข้างจำกัดอยู่ในช่วง 33.56-33.69 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่ทิศทางเงินบาทโน้มไปในฝั่งอ่อนค่า สวนทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้น (ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย) ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กัน
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,819.03 ล้านบาท และ1,927 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.55-33.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางสกุลเงินเอเชีย และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์โดย ADP