NCPรุกครึ่งปีหลังต่อยอด Dedicated Telesale Outsourcing

ไนซ์ คอล เดินหน้าขยายธุรกิจครึ่งปีหลัง 2569 รุกเพิ่มทีม Telesales เต็มอัตรา พร้อมเพิ่มจำนวนคู่ค้าในบริการ Dedicated Telesales Outsourcing เล็งเปิดตลาดใหม่ในสินค้ามีมูลค่าสูง “รถยนต์ไฟฟ้า-บ้าน-คอนโดมิเนียม-อสังหาริมทรัพย์” เสริมศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มสินค้าพรีเมียม หนุนการเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจผลงานทั้งปีโตดับเบิ้ลดิจิตส์ พร้อมเปิดศูนย์ Telesales เฟส 2 ภายในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี ตอกย้ำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2569 ว่า บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอกย้ำความสำเร็จของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Dedicated Telesale Outsourcing ที่เติบโตโดดเด่น ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) NCP
อย่างไรก็ตาม แม้ในครึ่งปีแรกจะมีปัจจัยความผันผวนจากเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาพลังงาน และสถานการณ์ระหว่างประเทศ แต่บริษัทได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างรอบคอบ ทั้งการชะลอการรับพนักงานในช่วงรอการย้ายสำนักงานใหม่ และการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษัทพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่องทันที ภายหลังการย้ายเข้าสำนักงานใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีความทันสมัยและระบบรองรับการทำงานด้าน Telesales อย่างครบวงจร โดยบริษัทมีแผนรับพนักงานประจำเพิ่ม เพื่อขยายทีม Telesales ให้ครบ 200 คน จากที่มีในปัจจุบัน 110-120 คน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ, การเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย, การขยายฐานคู่ค้าในกลุ่ม Dedicated Telesale Outsourcing ซึ่งมีลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่ออย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท, การเปิดตลาดใหม่ในธุรกิจสินค้ามูลค่าสูง เช่น รถยนต์ไฟฟ้า บ้าน คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องอาศัยคำอธิบายจากพนักงาน Telesales เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและตัดสินใจซื้อ
โดยมีทีมขายที่มีศักยภาพเป็นจุดแข็งสำคัญ, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเตรียมนำ AI มาใช้ในการธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและสร้างรายได้จากฐานลูกค้าที่มีนับเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing, Telesales และ Upselling Service เติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก และหนุนผลการดำเนินงานในปีนี้โตดับเบิ้ลดิจิตส์ (Double Digits)
สำหรับโครงการ “คืนคนดีสู่สังคมกับกรมราชทัณฑ์” กระทรวงยุติธรรม บริษัทยังคงสานต่อการฝึกอาชีพ Telesales ให้กับผู้ต้องขังหญิงภายในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี โดยในเดือนพฤษภาคม 2569 ได้เปิดศูนย์ Telesales ขึ้นที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 ที่นั่ง และเดือนกรกฎาคม เปิดศูนย์ Telesales เฟส 2 เพิ่มภายในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี เพิ่มอีก 50 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 100 ที่นั่ง เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงเข้ามาทำหน้าที่พนักงาน Telesales ให้บริการลูกค้าในกลุ่ม Dedicated Telesale Outsourcing Service
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษหญิงจากทัณฑสถานหญิงเข้ามาเป็นพนักงานประจำ โดยปัจจุบันมีผู้พ้นโทษหญิงร่วมงานกับบริษัทแล้วมากกว่า 30 คน สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคม ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม Telesales