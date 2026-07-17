ตลท. เฮียริ่งยกเครื่องเกณฑ์ Gatekeeper ยกระดับผู้ตรวจสอบภายใน-เปิดเผยข้อมูล บจ. เข้มข้น หวังสร้างตลาดทุนน่าเชื่อถือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทั้งผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการช่วยกลั่นกรองและตรวจสอบการดำเนินงานของ บจ. ให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่ของ บจ. ในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามพันธกิจในการสร้างตลาดที่น่าเชื่อถือ (Trusted Marketplace) ภายใต้วิสัยทัศน์ The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper การทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ออกหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึง 7 สิงหาคม 2569 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ส่งเสริมกลไก Gatekeeper ยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยจะกำหนดคุณสมบัติของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในทั้งด้านวุฒิบัตรและประสบการณ์การทำงาน สำหรับบริษัทที่ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น รวมถึงเร่งให้ บจ. ที่มีกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) หรือกรรมการอิสระ (Independent Director: ID) ไม่ครบถ้วนเร่งแก้ไขคุณสมบัติ โดยกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่งเสริมการทำหน้าที่ของ บจ. ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ในกรณีเปิดเผยข้อมูลสำคัญล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง โดยกำหนดให้ บจ. เปิดเผยแนวทางป้องกันให้ผู้ลงทุนทราบเพิ่มเติม และเพื่อกระตุ้น บจ. ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนระยะเวลาการแก้ไขให้กระชับยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการของ บจ. ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑ์ดำรงคุณสมบัติของ บจ. และเปิดเผยการประเมินการดำรงคุณสมบัติดังกล่าว (Check List) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเป็นประจำทุกปี โดย บจ. ต้องระบุแนวทางแก้ไขในแบบประเมินด้วย
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น: สนับสนุนให้ บจ. (1) ใช้ระบบมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในการโหวตมติ และ (2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางหลัก โดยผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้ บจ. ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper การทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ออกหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/TFquBkGZNRY5dDce6 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569