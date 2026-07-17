DITTOเผยยอดจอง Blu Green Token ทะลุเป้า

ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผนึก Token X เปิดจอง Blu Green Token 400 ล้านเหรียญเกลี้ยงทะลุเป้า รับ 480 ล้านบาท ลุยโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต นักลงทุนรายใหญ่ รายย่อย และธุรกิจแห่จองพรึบ เผยได้ฤกษ์เปิดเทรดวันแรก 20 กรกฎาคม 2569 ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub
นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ DITTO และบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (STCT) เปิดเผยว่า STCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DITTO ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัล Blu Green Token (BLU) ร่วมกับ บริษัท โทเคน เอ็กซ์ จำกัด (Token X) เปิดให้ผู้สนใจจองซื้อโทเคนดิจิทัลเมื่อวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา และสามารถปิดดีลระดมทุนมูลค่า 480 ล้านบาท ได้สำเร็จเป็นอย่างดี และภายหลังการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิ้นสุดลง บริษัทเตรียมนำโทเคนดิจิทัลเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 นี้เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถซื้อขายในตลาดรองได้
สำหรับ การเสนอขาย Blu Green Token ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแรกของประเทศไทย ซึ่งมีคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลนเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างล้นหลาม สามารถปิดดีลครบเป้าที่วางไว้ 400 ล้านเหรียญโทเคน (ราคา 1.20 บาทต่อโทเคน) ได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีทั้งนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หลายราย อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารรายใหญ่และซัพพลายเชน เป็นต้น
“ปรากฏการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงความสนใจและเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับคาร์บอนเครดิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับผลตอบแทนการลงทุน ขณะเดียวกัน DITTO และ STCT มองว่าโทเคนดิจิทัลเป็นอีกกลไกที่ช่วยขยายทางเลือกการลงทุนควบคู่กับการสนับสนุนด้านความยั่งยืน” นายฐกร กล่าว
นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Token X ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) กล่าวว่า Token X เชื่อมั่นว่า Blu Green Token จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญของการนำสินทรัพย์ในโลกจริง (Real World Asset) มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างทางเลือกให้กับการลงทุนรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนพร้อมทั้งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในก้าวต่อไปได้ Token X และ STCT ได้เตรียมความพร้อมในการนำ Blu Green Token เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการซื้อขายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือโทเคนดิจิทัลในตลาดรอง โดยจะเริ่มซื้อขายโทเคนดิจิทัลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 นี้